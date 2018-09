El PP exige a ZeC "justicia" con la Policía Local en el expediente de los manteros

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza José Ignacio Senao ha exigido hoy al alcalde, Pedro Santisteve, y a la concejala delegada de la Policía Local, Elena Giner, que hagan justicia con el cuerpo, después de que se acusara a agentes de irregularidades en el trato a manteros.

El Ayuntamiento de Zaragoza abrió un expediente informativo después de que asociaciones de inmigrantes senegaleses enviaran testimonios de vendedores del "top manta" en las que denunciaban sustracción de mercancía e identificaciones por perfil étnico.

Senao ha criticado en rueda de prensa que el expediente se mantenga todavía abierto, lo que a su juicio pone en entredicho la "honorabilidad" y el "buen hacer" de la Policía Local.

"Ha habido tiempo más que suficiente para sacar adelante la infracción y haber castigado ejemplarmente", ha insistido Senao, quien cree que no ha sido así porque "nadie sabe lo que pasó".

Así se lo ha transmitido el concejal popular a la consejera Elena Giner en la Comisión de Participación Ciudadana de hoy, donde ha tachado de "excusa" que el expediente ahora lo tramite Servicios Públicos y Personal, el área de Alberto Cubero, al que ha acusado también de tener "cierta aversión" hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este sentido, ha recalcado que quienes tienen que defender la honorabilidad del cuerpo son Giner y el alcalde y a ellos les ha exigido una respuesta inmediata, porque este asunto "no puede dormir por más tiempo el sueño de los justos" y poner así en duda la "intachable conducta" que ha mantenido la Policía Local a la largo de toda su historia.

Senao ha lamentado que la consejera se haya vuelto a "esconder" aduciendo que es una cuestión competente al área de Servicios Públicos, que se haya limitado a "lavarse las manos" y ni siquiera haya agotado su tiempo de intervención.

En otro orden de cosas, el representante del PP ha dado cuenta de lo acordado ayer en la primera sesión de la comisión especial sobre el Rastro, aprobada a solicitud de su grupo.

En esa primera reunión se acordó que la siguiente sesión tendrá lugar el próximo 8 de octubre, que habrá dos citas mensuales y que las comparecencias no se excederán de 45.

Ha señalado también que ZeC se abstuvo en las votaciones y que tanto este grupo como CHA, que tampoco está a favor de la comisión, renunciaron a proponer comparecientes.

No obstante, ha asegurado que esta comisión "trata de construir y no de ir contra nadie", además de hacer "habitable" la ubicación que todavía acoge al mercado ambulante y que no parezca "el desierto de Kalahari", así como resolver el problema de la venta no autorizada.

Asimismo, ha indicado que harán partícipe al Consejo de Ciudad, donde precisamente se producirá una reunión entre las partes el próximo martes para intentar alcanzar soluciones, del dictamen de la comisión, que tiene un plazo prorrogable de tres meses.

Por último, ha acusado a ZeC de "crear problemas" por plantear el cambio de ubicación del mercado ambulante los miércoles, cuando los vendedores se quejan de que su actividad no es rentable.