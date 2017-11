El PP negociaría el techo de gasto a cambio de una importante rebaja fiscal

La aprobación del techo de gasto es una condición previa e imprescindible para que se pueda aprobar el presupuesto de la comunidad, y hoy el PP ha supeditado su apoyo al mismo a que el Gobierno explore las posibilidades de rebajar de forma importante la presión fiscal en Aragón.

En principio, el voto de los grupos de la derecha sería necesario para sacar el techo de gasto adelante, dado que es un concepto que Podemos no comparte en su esencia y que el año pasado decidió no respaldar con la renuncia a votarlo en el Pleno, a pesar de que, posteriormente, la formación morada dio su apoyo a los presupuestos de 2017.

Hoy, en el transcurso de una comparecencia en las Cortes sobre las mejoras sociales que serán posibles con los presupuestos de 2017, el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha sugerido al PP que, "como mínimo debería abstenerse" en la votación del techo de gasto, dado que una parte importante de sus parámetros la marcan las decisiones del Estado en cuanto a déficit, endeudamiento y regla de gasto.

El portavoz del PP en las Cortes, Antonio Suárez, le ha replicado tajante que el Gobierno de Aragón "no tiene ninguna posibilidad" de que el PP no vote contra el techo de gasto "mientras no hable o negocie" con los populares, especialmente en lo relativo al sistema fiscal.

Y ha aprovechado la comparecencia que le ha solicitado a Gimeno para volver a criticar el modelo fiscal de la comunidad, la tercera, según sus datos, en la que más pagan las clases medias y bajas en el impuesto sobre la renta y la segunda con peor competitividad fiscal tras Cataluña.

"O rectifican y corrigen, al menos en el impuesto de Sucesiones (que el PP pide que casi desaparezca) o veremos la situación que tenemos al final", ha advertido.

En una línea parecida se ha pronunciado Javier Martínez, de Ciudadanos, quien ha vaticinado que Podemos acabará pactando y que el Gobierno, para disimular la "sumisión total" de la formación morada, le permitirá arrogarse algunos logros.

Es posible que tenga que "necesitar" al resto de Grupos para el techo de gasto, ha advertido, y el PP "ha dejado clarito" lo que se necesita para ello. "Y se puede hacer", ha precisado Martínez.

Para Gimeno, ese planteamiento -que el diputado de CHA Gregorio Briz ha calificado de "chantaje" e, irónicamente, de "democracia de la buena"- es "muy pobre" desde el punto de vista político.

Y ha reiterado que aunque entiende la petición de la derecha de negociar, el Gobierno de Aragón, por "coherencia", solo pretende hacerlo en cuanto a la aprobación de los presupuestos con los grupos de la izquierda que apoyaron su investidura en julio de 2015.

Gimeno ha insistido en que la presión fiscal total en Aragón está por debajo de la media estatal, a pesar de ser la cuarta por la cola en cuanto a aplicación de beneficios fiscales, ha reconocido.

Es la novena autonomía en gasto por persona en servicios fundamentales, la sexta en otros gastos y la cuarta en financiación homogénea por habitante, ha agregado.

El consejero no tiene previsto modificar el sistema impositivo actual y ha apostado por una reforma del modelo de financiación autonómico que conceda a las autonomías los entre 13.000 y 17.000 millones más que necesitan para que "todas ganen" con el cambio.

Esos ingresos solo pueden proceder, a su juicio, de una distribución diferente de los recursos entre el Estado y las comunidades.

Respecto al techo de gasto, el portavoz de Podemos, Héctor Vicente, no ha cerrado hoy de forma tajante la posición que mantendrá su partido cuando haya que votarlo.

Ha explicado que si en la negociación de los presupuestos de 2018 hay que elegir entre el techo de gasto o "recortes", a lo mejor la decisión que tenga que tomar su grupo "no es tan difícil".

Y a "la derecha" le ha reclamado que "desista" de su actitud actual y "eche una mano" a la comunidad autónoma, por ejemplo instando al ministerio a que apruebe pronto los presupuestos del Estado para que lleguen a Aragón las partidas que le afectan.

La diputada del PAR Elena Allué se ha preguntado por su parte por cómo piensa el ejecutivo cumplir en 2018 con todo lo prometido siendo que en 2017 las cuentas ya tienen un agujero de 250 millones de euros y los presupuestos del que viene solo prevén un incremento del gasto de 220 millones.