El PP ofrece al PSOE reeditar con la plusvalía el pacto por Sucesiones

El debate sobre las ordenanzas fiscales para el 2019 en el Ayuntamiento de Zaragoza acaba de abrirse y ayer el PP puso el primer órdago encima de la mesa. Dirigido directamente al PSOE, y al calor del reciente pacto en las Cortes de Aragón para aprobar la reforma del impuesto de Sucesiones, el líder de los conservadores en el consistorio de la capital, Jorge Azcón, ofreció al resto de partidos «reeditarlo» con el de la plusvalía, el tributo municipal que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Su iniciativa se transformará en breve en «una proposición normativa» ya que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ha decidido no introducir cambios en él, de manera que no hay posibilidad de debate porque, al no hacerlo, se quedaría como está.

La propuesta de Azcón llega en pleno enfrentamiento de los partidos de izquierdas, que le recriminaron al presidente aragonés Javier Lambán que sacara adelante esa modificación en Sucesiones con los votos del PP, Ciudadanos (Cs) y PAR. Ahora los conservadores defienden que debería darse traslación del mismo a la plusvalía, en los casos de herencia de primera vivienda, puesto que se está gravando lo mismo. Y si no lo hace «habrá muchos zaragozanos que no tendrán que pagar Sucesiones pero sí plusvalía» por el mismo concepto, la transmisión de un inmueble por causa de muerte del titular. Aunque también auguró que «el PSOE va a salvar las ordenanzas de ZeC y volverá a darle su voto».

POCA CONFIANZA // Poca confianza, según Azcón, que se basa en que los socialistas y el Gobierno de Pedro Santisteve «es difícil que se pongan de acuerdo en nada, están a bronca y lío diarios, pero en subir los impuestos a los zaragozanos siempre se ponen de acuerdo». Ahora pone en manos del PSOE decidir qué hacer con este tributo que calificó de «la mayor injusticia fiscal» en Zaragoza, que ha conseguido «en unos años aumentar la recaudación de 20 millones anuales a 60», hasta convertirse en el segundo que más ingresos reporta a las arcas municipales.

En opinión del conservador, el PSOE tiene la oportunidad de decidir si en las últimas ordenanzas fiscales de ZeC quiere seguir apoyando una propuesta que, en los años anteriores, se ha demostrado «fracaso tras fracaso» –puso como ejemplo las subvenciones para el pago de tributos–, o quiere atajar esta «injusticia fiscal». Pero esta vez con el pacto por Sucesiones de fondo, lo que le obligaría, a juicio de Azcón, a explicar a los zaragozanos esa «doble contradicción», de eximirles de un impuesto y mantener el otro, «siendo impuestos similares».

Su «única vía» para conseguirlo es la proposición normativa, ya que «al PSOE y a ZeC no les gusta hablar» de la plusvalía y este año «no se ha tocado para nada y no se va a poder debatir, enmendar o rectificar». Así, mientras espera apoyos, Azcón ya adelanta que « el PP no va a votar a favor de las ordenanzas si la plusvalía no tiene una modificación». «Y no entenderemos que se salven con dos retoques», añadió.

El concejal aprovechó para arremeter contra ZeC, al que acusó de usar una herramienta como los impuestos, en lugar de para generar empleo, para «meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos para conseguir el dinero que se quieren gastar», y que, junto al PSOE y CHA, «cada año eligen a un colectivo» al qie subírselos. Entre ellos, el IBI a los garajes, rectificado tras duplicarle el recibo a decenas de miles de zaragozanos que tienen una plaza en un garaje sin «la división de la propiedad horizontal».