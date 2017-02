El PP preguntará a Cubero por su responsabilidad en el accidente de la carpa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Y no le pregunta a los montadores, bomberos, ingenieros, etc. ya que son los que supervisan los montajes. Son los que tienen que comprobar los montajes de dichas instalaciones. Claro que todo ese personal no los ha nombrado el sr. Cubero. Caro que ustedes o tiene nunca ningún fallo, son ustedes "DIOSES"