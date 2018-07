PP, PSOE y C's tumban una a una las transferencias a sociedades y patronatos

El Gobierno de ZeC no logra hoy tampoco la transferencia de más de 12 millones a sociedades municipales y patronatos, esta vez porque PP, PSOE y Ciudadanos han votado en contra una a una las 63 partidas, mientras que CHA sí que ha respaldado alguna de ellas.

En esta ocasión, la fórmula escogida por el responsable municipal de Economía, Fernando Rivarés, ha sido la de presentar el dictamen para tramitar la moción para declarar no disponibles los créditos para las sociedades y los patronatos pero incluyendo 64 enmiendas -una ha sido retirada por defecto de forma- con todas las partidas que querían transferir para obligar a los grupos a posicionarse.

Finalmente las enmiendas han decaído, mientras que el dictamen sí ha salido adelante con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y CHA, en un debate particularmente tenso entre Gobierno y oposición.

"Hay que dar la cara", ha asegurado Rivarés, quien ha reclamado poder ejecutar estas partidas, "paralizadas desde febrero" y "convenientemente justificadas", ya que en algunos casos se trata de convenios "calcados" de años anteriores y en otros está demostrada su "urgente necesidad", como las de pagos a proveedores.

Ha sostenido que PP, PSOE y Ciudadanos "tienen miedo al debate y a la votación", ya que estos grupos no se han referido a estas partidas en sus turnos de palabra.

"La política real está ahí fuera" y "lo que hay que hacer es votar las partidas", ha reiterado, mientras otros hablan de su "juego palaciego", sobre la democracia o mantienen alianzas con "la extrema derecha".

La encargada de defender las enmiendas de ZeC ha sido la concejala Arantza Gracia, firmante de las mismas, quien ha acusado a PSOE y CHA de "falta de lealtad" por aprobar unos presupuestos de izquierdas y luego bloquearlos, aunque ha agradecido a estos últimos que hayan sido capaces de "mojarse" y votar algunas de ellas.

Ante las críticas a la "falta de democracia" en el Ayuntamiento, ha opinado que falta de democracia es no dar de comer a los niños a partir de octubre, bloquear la inserción laboral de las personas con discapacidad o no apoyar a quienes viven del pequeño comercio, en referencia a algunas de las partidas paralizadas, a lo que han respondido el resto de formaciones políticas con acusaciones de "populismo".

Desde el PP, María Navarro ha afirmado que "falta de democracia" es el "populismo" de Gracia, el "golpe" del 9 de febrero en las sociedades, "echar" a los concejales de los consejos de administración y "hurtar" su derecho a votar en proporción a cómo lo hicieron los zaragozanos en 2015.

De cara a esta situación, ha subrayado que, "desde luego", los populares no van a estar en temas de gestión, porque "si nos cargamos la democracia, nos cargamos todo".

Por último, ha advertido de que va a haber "infinidad de problemas" antes del final de la legislatura.

El socialista Javier Trívez ha criticado las formas en las que este punto ha sido tramitado por ser "una auténtica tomadura de pelo", ya que entiende que ZeC está usando "toda serie de artimañas" para no aplicar la no disponibilidad de créditos.

En este sentido, ha condicionado cualquier transferencia a la vuelta a la situación previa al 9 de febrero, cuando los grupos municipales tenían representación proporcional en las sociedades.

"Mientras no se vuelva -a esa representación proporcional-, no va a poder utilizar el presupuesto de esas sociedades, al menos en lo que podamos evitar", ha reiterado.

Una vez más, durante el debate se han producido rifirrafes y descalificaciones entre los concejales del PSOE y los de ZeC, con Rivarés acusando a los socialistas Lola Ranera y Carlos Pérez Anadón de llamarle "payaso" y "fascista" respectivamente, mientras que este último ha denunciado que el consejero de Economía le tildó de "homófobo".

La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, pese a reconocer que aprecia el "tesón" de Rivarés por intentar "por activa y por pasiva" que se vote la disponibilidad de partidas, ha recalcado que su grupo no lo hará hasta que no se traigan en condiciones.

Ha insistido en que simplemente necesitan más información y que no lo hacen por "molestar" al Gobierno, a lo que ha añadido que "si hay que buscar malos, es ZeC".

Carmelo Asensio (CHA) ha considerado que de nuevo no se cumple con la moción y con las exigencias de no disponibilidad de créditos y ha asegurado que estas partidas están bloqueadas porque son "rehenes" del Gobierno de ZeC y de sus decisiones, que "por donde pasa no vuelve a crecer la hierba".

No obstante, ha decidido votar a favor de aquellas que eran más urgentes para la ciudad, aquellas de las que dependen servicios y puestos de trabajo, como "gesto de buena voluntad" pero hacia el tejido social, no hacia ZeC, que "no se lo merecen".

Del mismo modo, ha reprochado a Arantza Gracia, a quien se ha referido como "consejera del prejuicio y de la demagogia" que hable de lealtad cuando una semana después de aprobar el presupuesto pegaron un "zapatazo" y les echaron de las sociedades.