A prisión el joven que apuñaló a otro en Sariñena por ser vetado

Cristian V. C., el joven al que la Guardia Civil detuvo el pasado sábado por apuñalar en el estómago a un vecino de Sariñena durante las fiestas patronales, ha pasado su primera noche en prisión provisional. Así lo decretó la jueza de guardia como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Previamente, la jueza le tomó declaración, asistido por su abogado defensor Alejandro Giménez. El imputado, Cristian V. C. negó los hechos y aseguró que «hubo otras peleas en la zona» en la que se produjeron los hechos. No obstante, quiso dejar claro que la víctima le impidió entrar a la peña a la que quería acceder con sus familiares y que le llegó a insultar utilizando la expresión «rumano de mierda». «Me dio un puñetazo en la cabeza y me caí al suelo, me ayudaron a levantarme y ya vi al otro señor corriendo», apostilló, mientras señalaba: «Yo no sé por qué hay cuatro testigos que dicen que saqué una navaja, ni por qué nadie dice que sufrí lesiones, yo sí que tengo lesiones».

También quiso resaltar que llevaba dicha navaja para trabajar. Había dejado de hacerlo a las 20.00 horas, si bien los hechos ocurrieron a las 6.30, cuando le preguntaron el porqué, Cristian V. C. aseguró que se le había olvidado.

RAPIDEZ

La rápida actuación de la Guardia Civil, que había incrementado su presencia ante las fiestas que se celebraban en la localidad, permitió arrestar a este joven sin antecedentes penales cuando corría por la calle con la supuesta arma homicida de ocho centímetros de hoja que está depositada en el juzgado.

Desde el aspecto médico legal, el parte de lesiones señala que la agresión se produjo en la fosa iliaca derecha, teniendo 1,5 centímetros de longitud y siendo profunda, aspecto que a los investigadores permite aseverar que el agresor «ejerció una señalada fuerza física para materializar la misma». De hecho, durante la intervención quirúrgica que se le practicó a la víctima durante más de 5 horas se le extirparon 30 centímetros de intestino, estando afectados tres órganos.

Por otro lado, Cristian V. C. presentaba ausencia de lesiones, a pesar de que él mantiene que fue agredido. Este joven podría enfrentarse a 10 años por homicidio en grado de tentativa.