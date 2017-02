Problemas en el abastecimiento de tubos para analíticas de sangre en heces

Problemas en la entrega de un pedido de tubos para realizar las analíticas de sangre en heces en numerosos centros de salud del sector sanitario I (Margen Izquierda, Villamayor y Zuera) han venido provocado numerosas quejas de usuarios ante la imposibilidad de contar con estos utensilios. El Salud admitió que este problema provocó «deficiencias» aunque matizó que, ayer mismo, ya se comenzaron a repartir los tubos.

Precisamente, la asociación de consumidores Informacu había alertado de este problema en centros como el de La Jota. «Denunciamos hace tiempo ante la dirección del sector I la falta de suministro de material. No se dan al paciente los tubos necesarios para realizar la prueba de sangre en heces», expuso la portavoz de la asociación, Teresa García. De hecho, Informacu asegura que «se ha llegado al extremo de que una paciente tuvo que ser hospitalizada por anemia después de que su médico de cabecera hubiera solicitado analítica y no se le pudiera realizar. Si se hubiese hecho el estudio pertinente no hubiera tenido que llegar a ese extremo», asegura.