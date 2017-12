Problemas con la financiación

Mediada la pasada legislatura, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, renunciaba públicamente a reformar el modelo de financiación autonómica por considerar que la situación política no era la propicia para alcanzar acuerdos. En el horizonte se vislumbraba la crisis de Cataluña y la irrupción de nuevos partidos con nuevas posiciones políticas. Montoro tiró la toalla que ahora, tres años después, ha recuperado y –con un paisaje mucho más complejo que el de entonces—está convencido de que en unos meses será capaz de aunar voluntades y poner de acuerdo a comunidades autónomas con intereses, propuestas y criterios bien distintos.

De momento, el único documento elaborado, y no es que el ministerio lo haya tenido muy en cuenta, es el informe de expertos de las comunidades, con las respectivas alegaciones que cada una de ellas ha presentado. No hay nada más. Las negociaciones bilaterales que Hacienda puede hacer con las comunidades están bloqueadas ante un otoño en el que el Gobierno se ha afanado en la resolución del conflicto en Cataluña. Esto ha provocado que no se hayan activado grupos de trabajo bilaterales para explorar fórmulas de financiación, como el que se comprometió con Aragón el pasado mes de junio. Primer obstáculo para llegar a un acuerdo.

Pero ni es el único ni quizá sea el más importante. La negociación del Cupo vasco ha encendido los ánimos de los presidentes autonómicos. Aunque solo Ciudadanos se ha opuesto con su voto, los dirigentes territoriales ponen el grito en el cielo en privado. Se les ha llamado al orden, especialmente en las filas socialistas, pero ninguno está de acuerdo en que ese convenio beneficioso para el País Vasco haya mejorado aún más en la negociación emprendida por el Gobierno y el PNV. El cupo no se discute porque está en la Constitución –aunque se pretende debatir en la comisión de reforma constitucional que está por constituirse– pero sí las formas en las que se ha mejorado sin tener en cuenta las penurias de las comunidades de régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra). Aragón, por cierto, propone que las dos comunidades forales aporten algo al fondo del resto, en el futuro debate del nuevo modelo.

En plena precampaña electoral catalana, Miquel Iceta. ha encendido los ánimos al proponer que Cataluña gestione todos los tributos. Una vuelta de tuerca más audaz a quienes proponen, como Valencia, un aumento del porcentaje de cesión. Sus compañeros socialistas han puesto el grito en el cielo, aunque Aragón también contempla la posibilidad de tener una Agencia Tributaria propia. Ni en la propuesta del PSC ni en la del PSOE aragonés esa gestión contempla tener capacidad normativa exclusiva. Simplemente se habla de gestión.

Este punto aviva, sin duda, el debate. Pero tampoco es el único que deberá conciliar Montoro en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se abriría la reforma.

A las clásicas discrepancias de qué criterios sirven para modular las diferencias entre territorios y cómo se deben financiar (población inmigrante, aumento de la población, densidad, dispersión, envejecimiento demográfico, grandes ciudades...) figuran nuevos parámetros que enturbian y complican aún más el acuerdo. En esas clásicas diferencias se evidencian las dos realidades del país: el urbano y superpoblado (Madrid y la zona levantina) frente al interior y prácticamente desértico, climática y demográficamente (Aragón, las dos Castillas, Asturias, Extremadura...).

Por eso comunidades como Aragón reivindican un único fondo de compensación y que este tenga en cuenta parámetros como el de la despoblación y la orografía. Algo a lo que se oponen Madrid, Cataluña o Valencia, que consideran que están infrafinanciadas. Otro reto más para Montoro, conocedor del informe de expertos en el que este punto ha sido uno de los más debatidos y donde ha quedado más patente la dificultad de realizar un modelo que conjugue todos los intereses y necesidades.

Si todo esto no fuera bastante, las autonomías exigen una deuda histórica que supera los 100.000 millones de euros, procedente de modificaciones normativas realizadas por el Estado desde el 2000 y que han afectado a las arcas autonómicas. El Gobierno PSOE-CHA cuantificó nada más tomar posesión la cuantía, más de 7.000 millones. En su día, esta deuda fue sufragada a comunidades como Andalucía o Extremadura.

Precisamente los Gobiernos de estas dos últimas han provocado el malestar de su homólogo aragonés, Javier Lambán, al reducir su presión fiscal. En este sentido, Aragón defenderá que se tenga en cuenta la lealtad y la corresponsabilidad fiscal, puesto que no tiene sentido reclamar más financiación al Estado cuando por otro lado se pierden ingresos. Otro desafío al que se enfrenta un Montoro más optimista, a pesar de tener más retos, que el del 2014.