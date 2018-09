Programa completo de las Fiestas del Pilar 2018 (días 5 al 10)

Zaragoza Cultural ya tiene perfilado el programa de las Fiestas del Pilar 2018 , que debe aprobar este miércoles su consejo de administración. Más de 500 actos previstos entre el 6 y el 14 de octubre repartidos por los barrios de la ciudad





VIERNES, 5 DE OCTUBRE

10:00 h.: Trofeo “Grupo Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de Hípica. Días 6 y 7. Club Hípico Doble F

17:30 h.: EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA.

Inauguración. Funciones: 18:30, 19:30 y 20:30 h. Plaza de Los Sitios

18:00 h.: LA FAMILIA ADDAMS. Una comedia musical de Broadway. Funciones: 18,00 y 21,30 h. Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez)

19:00 h.: JAZZ EÑE: LARA VIZUETE + JOSÉ CARRA TRIO. Sala Luis Galve de Auditorio Zgz

20:00 h.: Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de Baloncesto femenino. Stadium Casablanca. 20:30 h.: TEATRO DE LAS ESQUINAS. 5 y … ACCIÓN. Con CARLOS SOBERA, MARTA HAZAS,

JAVIER VEIGA y más…. (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

20:30 h.: PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS presenta MANOLO ROYO y Cía. en el espectáculo Cómico - Musical “UN PILAR CON MUCHO ROYO”. Función de presentación. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

20:30 h.: TEATRO PRINCIPAL. NUEVE DE NUEVE TEATRO presenta CON LO BIEN QUE ESTÁBAMOS (Ferretería Esteban) con CARMEN BARRANTES y JORGE USÓN. (C/ Coso, 59).

20:30 h.: TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. (Plaza de Santo Domingo, s/n).

20:30 h.: LAURA DE SAN PÍO. Pakito de la Serrana y David Jiménez. La Campana Underground (C/. Prudencio, 7).

20:30 h.: CONTRA FEST II “Estoner, Rock”. EL CAMINO + THE DUST BOWL + ENMEMORIA. Sala Zeta (C/ Latasa 14)

21:00 h.: RAFITA FLAMENCO. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

21:00 h.: CARPA ARAGÓN. THE FUNKTONS + ARTISTAS DEL GREMIO + DJ. Parking de Macanaz.

21:00 h.: SILVALLAMAN ROAD AGAIN. Música hip-hop, reggae, positive vibes. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3). Entrada 3 euros.

21:30 h.: EBRO FOOD. III FESTIVAL FOOD TRUCK. El Silencio de los Héroes. Paseo Echegaray junto a Plaza Europa.

22:00 h.: LOS SECRETOS. Una vida a tu lado Sala Multiusos del Auditorio.

22:00 h.: KABARET VENDETTA. I FESTIVAL NACIONAL DE KABARET: SIL DE CASTRO + PATO BADIAN Y DANI ESCOLANO + LA BETI + DANIEL RABANAQUE + MARIAN NADAL + KAMBALAYA + CASHALADA CIA + MISSISSIPI + DADÁ. Sala Oasis (C/ de Basilio Boggiero, 28)

22:00 h.: BEN POOLE. La Ley Seca (C/. Sevilla, 2). Entradas 8/10 euros.

22:00 h.: LOS TIKI FHANTOMS. La Lata de Bombillas (C/ Espoz y Mina 17)

22:00 h.: ESCENARIO CHOVEN. BROTES VERDES. Plaza de la Magdalena.

22:00 h. EL GRAN WYOMING Y LOS INSOLVENTES. AMABLE DJ (Razzmatazz) + SWEET DRINKZ (A la 01:00h). Sala López (C/. Sixto Celorrio, 2)

22:00 h.: ESPACIO ZITY. Escenario principal: DAVID BUSTAMANTE. Recaudación a favor de ASPANOA. Recinto Ferial de Valdespartera.

22:30 h.: CSM LAS ARMAS. Escenario Sala: LOS VOLCANES. (C/Las armas, 66).

22:45 h.: TEATRO DE LAS ESQUINAS. SERES Y ESTARES QUE TE ENCUENTRAS PA´PILARES. Con Marisol Aznar, Jorge Asín y David Angulo (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

23:59 h.: M.A. REMIRO QUINTET JAZZ CON EÑE. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

00:30 h.: CSM LAS ARMAS. Escenario Sala: ELECTRIC SELECTORS FEST. (C/Las armas, 66).

SÁBADO, 6 DE OCTUBRE

09:00 h.: XXIII Torneo de Fiestas del Pilar de Baloncesto. A.D. Alierta Augusto. Pabellón César Augusto y Doctor Azúa.

10:00 h.: XIV Trofeo “Grupo Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de Ajedrez E.M. El Olivar

10:00 h.: XXXII CERTAMEN BENJAMÍN, INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA ARAGONESA en la Sala Mozart del Auditorio.

10:30 h.: III Carrera de la Mujer contra el maltrato. Organiza: A.D. Sarakosta y CNP. Parque Grande José Antonio Labordeta

11:00 h.: Inauguración de la XXVII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA PILAR 2018. A las 11:30 y 18:30 h.: Talleres participativos de piel, cuero, cerámica, vidrio, juguetes tradicionales, madera, bisutería. Abierta todos los días de fiestas, de 11:30 a 13:30 h. y de 18:30 a 20:30 horas. Plaza de los Sitios. Asociación Profesional de Artesanos de Aragón

11:00 h.: MUESTRA ARAGONESA. Taller Hilanderas de Almudévar. Junto al acceso del Náutico. Paseo Echegaray y Caballero.

11:00 h.: VIII Trofeo Ibercaja-Ciudad de Zaragoza 45 minutos Motonáuticos. De 11,00 a 18,00. Organiza Real Federación Aragonesa de mota náutica. Río Ebro, entre el puente de Piedra y entre el puente de la Almozara.

12:00 h.: CARPA ARAGÓN. Actividades infantiles, juegos tradicionales, morra, hoyelletes. (De 12:00h a 14:00h y de 18:00h a 20:00h). Parking de Macanaz.

12:00 h.: PREGÓN. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido: C.P. Joaquín Costa, Paseo María Agustin, Avenida Cesáreo Alierta, Coso, C/Alfonso, Plaza del Pilar.

12:00 h.: EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. Plaza de Los Sitios 16:00 h.: Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de Hípica. Club Hípico Doble F.

16:30 h.: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en PLAZA DE ESPAÑA. A las 16:45 h Lectura del PREGÓN DE INTERPEÑAS. Plaza España.

17:00 h. DESFILE DEL PREGÓN DE INTERPEÑAS. Recorrido: Plaza de España, Coso, c/ D. Jaime, Plaza de la Seo.

18:00 h.: ESPACIO BEBÉ. Cuando yo era pequeño con JAVI EL MAGO Para niños de 2 a 4 años. (Plaza Eduardo Ibarra s/n Quiosco, 4)

18:00 h.: TEATRO DE LAS ESQUINAS. 5 y … ACCIÓN. Con CARLOS SOBERA, MARTA HAZAS, JAVIER VEIGA y más…. (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas). Funciones: 18:00h. Y 20:30h.

18:00 h.: TEATRO ARBOLÉ. ESCENA MIRIÑAQUE. Algodón (Parque del Agua Luis Buñuel) 18:00 h.: LA FAMILIA ADDAMS. Una comedia musical de Broadway. Funciones: 18,00 y 21,30h. Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez)

18:00 h.: ACTO SOLEMNE DE ENTREGA DE MEDALLAS Y DISTINCIONES DE LA CIUDAD. En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Zaragoza

19:00 h.: TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. Funciones: 19:00h y 21:30h (Plaza de Santo Domingo, s/n

19:00 h.: PASACALLES PREGÓN FIESTAS DEL PILAR DE ZARAGOZA. …EN FEMENINO. Pasacalles multidisciplinar en torno a la mujer, con una mirada lúcida y lúdica que abarca aspectos relacionados con la Mitología, las Ciencias, las Humanidades y las Artes, sus logros y us retos, con un guiño al futuro. Con la participación de: CALLEJEATRO, TARDE O TEMPRANO DANZA, COSCORRÓN BANDA DE ANIMACIÓN, K DE CALLE TEATRO ANIMACIÓN, NOSTRAXLADAMUS, NORABOLA, ALMOZANDIA y CALEIDOSCOPIO TEATRO. Colaboran: PARES SUELTOS, TITÁNICAS COMPANY, AMZ, ZANGANIA, LA PULPA, PELIAGUDO ARTE Y CIRCO, PATIN NUEVA ERA, GRUPO DE MUJERES DE TEATRO LA PAZ. Recorrido: Paseo María Agustin, Puerta Del Carmen, Avenida Cesaraugusto, Coso, Alfonso I, Plaza del Pilar.

19:00 h.: Pasacalles del Grupo Folklórico El Pilar. Intu PUERTO VENECIA. Salida desde zona del Canal.

19:00 h.: ZARZUELA GIGANTES Y CABEZUDOS. Teatro Lírico de Zaragoza. C.M.U. Virgen del Carmen (C/Albareda 23).

19:00 h.: JAZZ EÑE: GONZALO DEL VAL TRÍO + NAN JAZZ Sala Luis de Auditorio Zgz

20:30 h.: TEATRO PRINCIPAL. NUEVE DE NUEVE TEATRO presenta CON LO BIEN QUE ESTÁBAMOS (Ferretería Esteban) con CARMEN BARRANTES y JORGE USÓN. (C/ Coso, 59).

20:30 h.: EUROPE. LIVE IN ZARAGOZA. Walk The Earth. Sala Multiusos de Auditorio.

20:30 h.: PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS presenta MANOLO ROYO y Cía. en el

espectáculo Cómico - Musical “UN PILAR CON MUCHO ROYO”. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

21:00 h.: LECTURA DEL PREGÓN. Desde el balcón del Ayuntamiento. A continuación FUEGOS ARTIFICIALES.

21:00 h.: LOVE THE 90´S. Gira “FOREVER YOUNG”. Pabellón Príncipe Felipe

21:00 h.: CARPA ARAGÓN. LE BLOND + SUPER SINGLES + DJ . Parking de Macanaz

21:00 h.: DR. CALYPSO + EMBER´S PATH con SKANDALO EN LAS ONDAS. Iván de Ramos (a las 03:00h). Sala López (C/. Sixto Celorrio, 2)

21:00 h.: ROCKING PILAR 2018. WALK THE LINE “Tribute show to Jhonny Cash” + LEGACASTER + DEEJAY FRANCHO y DJ ROLL OVER MORENO. Sala Zeta (C/ Latasa 14)

21:00 h.: BRUNO ARIAS & ONICORIUM Desde Argentina. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

21:30 h.: SLAP! presenta: BLACK JONES + THE BELLRAYS (22:30h) + LADY FUNK (00:00h). Plaza Mariano de Cavia (Las Armas)

21,30 h.: EUROPA FM presenta CHENOA. Plaza del Pilar. Fuente de Goya.

21:30 h.: TRES CALAVERAS HUECAS: Jorge Marron, Juan Ibáñez y Damián Mollá, Sala Mozart de Auditorio.

21:30 h.: EBRO FOOD III FESTIVAL FOOD TRUCK. Starkytchs pinchadiscos. Paseo Echegaray junto a Plaza Europa

22:00 h.: KABARET VENDETTA. I FESTIVAL NACIONAL DE KABARET: SIL DE CASTRO + PATO BADIAN Y DANI ESCOLANO + LA BETI + DANIEL RABANAQUE + MARIAN NADAL + KAMBALAYA + CASHALADA CIA + MISSISSIPI + DADÁ. Sala Oasis (C/ de Basilio Boggiero, 28)

22:00 h.: ESCENARIO CHOVEN. INDECISIÓN. + DUPTOPAINS & PEPÓN SELEKTAH (23,00 h.)Plaza de la Magdalena.

22:00 h.: LUCAS COLMAN. La Lata de Bombillas (C/ Espoz y Mina 17)

22:00 h.: THE WICKED LAWYERS. La Ley Seca (C/. Sevilla, 2). Entrada libre.

22:00 h.: THE CREDENBEAT. Banda tributo a Creedence Clearwater Revival. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3). Entrada 5 euros.

22:00 h.: ESPACIO ZITY. Escenario principal: C TANGANA Y BERET. Recinto Ferial de Valdespartera.

22:30 h.: CULO. Café Dpch Rock (C/ Telesforo Peromarta, 5)

22:30 h. IV FIESTA OFICIAL DEPECHE MODE. El Corazón Verde (África, 8).

22:45 h.: TEATRO DE LAS ESQUINAS. SERES Y ESTARES QUE TE ENCUENTRAS PA´PILARES. Con Marisol Aznar, Jorge Asín y David Angulo (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

23:59 h.: THE COMINMENS Jazz con Eñe. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

DOMINGO, 7 DE OCTUBRE

8:30 h.: Torneo de Golf Copa Peñaza. Club Golf La Peñaza.

9:00 h.: Trofeo Fiestas del Pilar de Orientación. Organiza: Club Ibón. Ocampo Hospital.

09:30 h.: LIII Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de Patinaje de Velocidad. Organiza: Federación Aragonesa Patinaje. Patinódromo de la Bozada.

09:30 h.: V Criterium Ciclista “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza”. Organiza: Federación Aragonesa Patinaje. Cesáreo Alierta.

10:00 h.: CXXXII CERTAMEN OFICIAL DE JOTA ARAGONESA en la Sala Mozart del Auditorio 10:00 h.: Festival de Aeromodelismo Pilares 2018. Hasta las 14,00 h. Club de Aeromodelismo Alas Aragonesas (Urb. El Zorongo)

10:00 h.: XXXIII Regatas Fiestas Del Pilar, 25 Trofeo Estaban Celorrio y VIII Trofeo Martin Mar- tin de piragüismo. Hasta las 14:00h. Organiza Federación Aragonesaa de piragüis- mo. Río Ebro, entre C.N. Helios y C. Náutico Hasta las 14:00 h.

10:00 h.: XXV Encuentro Encaje de Bolillos de Zaragoza. Frente Fluvial Río Ebro (frente al Acuario) Hasta las 14:00 h.

10:00 h.: Misa baturra en la Plaza del Pilar. (Escenario Fuente de Goya) Organiza: Federación Interpeñas de Zaragoza.

11:00 h.: MUESTRA ARAGONESA. Taller de cultura popular aragonesa. Plantas medicinales. Junto al acceso del Náutico. Paseo Echegaray y Caballero.

11:00 h.: EL PILAR EN TORRERO TRAGACHICOS. De 11:00 a 14:00 h. C/Villa de Ansó (antigua cárcel)

11:00 h.: HOMENAJE A LAS HEROÍNAS DE LOS SITIOS. Tradicional ofrenda floral en recuerdo de las heroínas de los Sitios, en el monumento de la plaza del Portillo. Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza y Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza.. Plaza del Portillo

11:00 h.: ESPACIO BEBÉ. Cuando yo era pequeño con JAVI EL MAGO. Para niños de 2 a 4 años. A las 11:00 y a las 12:15 h. (Plaza Eduardo Ibarra s/n Quiosco, 4)

11:00 h.: V FERIA DE INTERCAMBIO DE ZARAGOZA: CAMBIAR COSAS PARA CAMBIAR LAS COSAS. Hasta las 14 h. Organiza: Red de Trueque de Zaragoza (Cooperativa Ecoflor, FABZ, Fundación “El Tranvía”) Avda. de San Sebastián (Parque José Antonio Labordeta)

11:00 h.: VII CONCURSO DE LANZAMIENTO DE AVIONES DE PAPEL. Organiza: Grupo Zaragozano de Papiroflexia y EMOZ. Pabellón Deportivo Municipal Tenerías (Pº Echegaray y Caballero, 172

11:30 h.: EL PILAR EN ARCOSUR. Cabezudos de Arcosur.

11:30 h.: RÍO Y JUEGO. Escenario Botellas: ARBOLÉ – Cinco lobitos (12:00h, 13:00h, 18:00h y 19:00h). Escenario Camisetas: NILS – Nilynils (12:30h y 18:30h). Todos los días y a cualquier hora LOS ARTISTAS DEL GREMIO con su Música Reciclada. Horario: de 11:30h a 14:30h y de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.

12:00 h.: UN DOMINGO EN EL MUSEO: Ven a bailar con Chusebinos y amigos. Museo del Teatro de Caesaraugusta (C/ San Jorge, 12)

12:00 h.: CARPA ARAGÓN. Actividades infantiles, juegos tradicionales, morra, hoyelletes. (De 12:00h a 14:00h y de 18:00h a 20:00h). Parking de Macanaz.

12:00 h.: EL PILAR EN TORRERO. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido: C.P.R.S. de Varanda, C/Cuarta Avenida, C/Oviedo, Av. América, C/ La Coruña, C/Pablo Parellada, C/Oviedo, C/Cuarta Avenida y C.P.R.S. de Varanda

12:00 h.: EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS. CARMEN CONGUANTES. Cuentos con guantes, guantes con cuentos. Parque Bruil.

12:00 h.: PLAZA DE LA RISA con TRAPU ZAHARRA: Sefiní. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston)

12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ. ESCENA MIRIÑAQUE. Algodón (Parque del Agua Luis Buñuel). Funciones: 12:00h. Y 18:00h.

12:00 h.: TEATRO DE LAS ESQUINAS. SERES Y ESTARES QUE TE ENCUENTRAS PA´PILARES. Con Marisol Aznar, Jorge Asín y David Angulo (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

12:00 h.: III ENCUENTRO DE DULZAINA Y TAMBOR CIUDAD DE ZARAGOZA. Recorrido: Plaza Magdalena., Calle Mayor, Calle Espoz y Mina, Calle Manifestación, Plaza Justicia

12:00 h.: EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. Plaza de Los Sitios

12:00 h.: RIOT GIRLS presenta: IRA RAP y CHICKS ON SPEED (a las 13:15h). Jardín de Tosos. 13:00 h.: EL PILAR EN ARCOSUR Cía Peliagudo, Arte y Circo: Circo frutal. En el Potrero de Arcosur

16:00 h.: MERCADO GASTRONÓMICO DE PUERTA CINEGIA. Rondalla de Jotas a cargo de Reina de la Hispanidad, folclore aragonés. (Puerta Cinegia, Plaza España).

16:30 h.: LA FAMILIA ADDAMS. Una comedia musical de Broadway. Funciones: 16,30 y 20,00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez).

17:00 h.: EL PILAR EN ARCOSUR Cía Peliagudo, Arte y Circo: Circo Sabrosón. Terraza del Bar Arqueros.

17:30 h.: EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS. LÜ DE LÜRDES. Brujas Concieteras, Ogros Catatiqueros y Lobos Cacoleros Parque Bruil

17:30 h.: LA PLAZA DE LA MAGIA. El Sótano Mágico presenta: AMELIE: Maga. Plaza San Pedro Nolasco.

17,30 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: ROYO DEL RABAL (FFAMA). Plaza del Pilar (Fuente de Goya).

17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Escenario Botellas: ARBOLÉ – Cinco lobitos (18:00h y 19:00h). Escenario Camisetas: NILS – Nilynils (18:30h). Todos los días y a cualquier hora LOS ARTISTAS DEL GREMIO con su Música Reciclada. Horario: de 11:30h a 14:30h y de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.

18:00 h.: PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS presenta MANOLO ROYO y Cía. en el espectáculo Cómico - Musical “UN PILAR CON MUCHO ROYO”. Funciones 18,00 y 20,30 h. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

18:00 h.: GRUPO ARTÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD DE NANJING (R.P. China). Colabora: Instituto. Confucio de la Universidad de Zaragoza. Explanada C.C,. Estación del Norte

18:00 h.: TEATRO DE LAS ESQUINAS. 5 y … ACCIÓN. Con CARLOS SOBERA, MARTA HAZAS, JAVIER VEIGA y más…. (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

18:00 h.: LAGATA FEST presenta HERMANO L & ROOTSQUAD BAND + NISH WADADA & IRREGULAR ROOTS (20:30h) + WOMEN SOLDIERS & CHALART58 (22:00h). Dj hasta las 01:00h. Plaza Mariano de Cavia (Las Armas)

18:30 h.: Recorrido de la Narria Cervecera de LA ZARAGOZANA por el centro de la ciudad.

18:30 h.: TEATRO PRINCIPAL. NUEVE DE NUEVE TEATRO presenta CON LO BIEN QUE ESTÁBAMOS (Ferretería Esteban) con CARMEN BARRANTES y JORGE USÓN. (C/ Coso, 59)

18:30 h.: TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. (Plaza de Santo Domingo, s/n).

18,30 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: TEMPLANZA ARAGONESA (FFAMA). Plaza del Pilar (Fuente de Goya).

19:00 h.: TEATRO DE LA ESTACIÓN. Concierto-recital: ANA BOLEA – El Camino del Corazón. (Calle Domingo Figueras Jariod, 8-10

19:00 h.: PLAZA DE LA RISA con LOS BARLOU: Set Up. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston).

19:00 h.: SORPREND T con BATUCADA ASOCIACIÓN UTRILLO Y TROCO BLOCO. Recorrido: Plaza Magdalena., Calle Mayor, Calle Espoz y Mina, Calle Manifestación, Plaza San Felipe.

19:00 h.: ZARZUELA GIGANTES Y CABEZUDOS. Teatro Lírico de Zaragoza. C.M.U. Virgen del Carmen (C/Albareda 23)

19:00 h.: A BAILAR! Swing con Asociación SWING ON y el Grupo SWIND GARRET. Plaza José María Forqué

19:00 h.: RONDA FOLK CON L’AUSÍN. Recorrido: Plaza San Miguel, Coso, Verónica, D. Jaime, Plaza Santa Cruz, Manifestación, Alfonso I

19:00 h.: MÚSICA CLÁSICA PILAR’18: ÁNGEL BAILE, tenor y DAVID PELLEJER, piano. Sala Luis Galve.

19:00 h.: RONDA FOLK CON ASOCIACIÓN DE GAITEROS. Recorrido: Plaza Tenerías, Coso, Trinidad, Sepulcro, San Vicente de Paúl, Mayor, Manifestación, Alfonso I

19:00 h.: PILARES EN LA ESTACIÓN. AMENAZA EN LA PLAZA con JAIME OCAÑA. C.C. Estación del Norte ( Perdiguera, 7)

19:00 h.: Recital Poético DOBLE O NADA. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70) 19:00 h.: MUESTRA ARAGONESA. Ronda del Manjar. Itinerante.

19,30 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: DANZAR (FFAMA). Plaza del Pilar (Fuente de Goya)

20,00 h.: FESTIVAL DE JAZZ & JAZZ AL MARGEN presenta VIKI LAFUENTE + UTE LEMPER (21,30 h.) Plaza del Justicia.

20:00 h.: ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO. DELICIAS DISCOGRÁFICAS El laboratorio del Jazz. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20:00 h.: CLUB DESASTRE. Improvisaciones cómicas. Juan Sebastián Bar. (Teniente Catalán, 5) 20:00 h.: CARITA BORONSKA. Jazz. Rock & Blues (C/ Cuatro de Agosto, 5-7).

20:30 h.: THE ORIGINAL BLUES BROTHERS BAND. Sala Multiusos del Auditorio

20:30 h.: LA LINGA + “Tributo a Fito, Platero y Extremoduro” Por EL ROCE DE PLATERO. Sala Zeta (C/ Latasa 14)

21:00 h.: ARAGÓN MUSICAL presenta THE MAGNETOPHONES + CHINA CHANA (22:00h) + ZEBDA (23:00h). Plaza del Pilar (Fuente de Goya

21:00 h.: FUEGOS ARTIFICIALES. Parque Víctimas del Terrorismo. Torrero/La Paz. 21:00 h.: CARPA ARAGÓN. TRIBUTO A LEÑO + IRON MAÑOS. Parking de Macanaz.

21:00 h.: HOT CLUB DE NORVÈGE – Domingos de Jazz. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

21:00 h.: EBRO FOOD III FESTIVAL FOOD TRUCK. SEVEN, una noche de Rock. Paseo Echegaray junto a Plaza Europa.

22:00 h.: OPEN MIC: Jam Session. Sala Creedence. (Plaza San Lamberto, 3).

22:00 h.: ESPACIO ZITY. Escenario principal: IZAL Y VARRY BRAVA. Recinto Ferial de Valdespartera

23:00 h.: Jam Session. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

LUNES, 8 DE OCTUBRE

11:30 h.: RÍO Y JUEGO. Todos los días y a cualquier hora LOS ARTISTAS DEL GREMIO con su Música Reciclada. Horario: de 11:30h a 14:30h y de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.

12:00 h.: EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. Plaza de Los Sitios

16:00 h.: EL PILAR EN DELICIAS. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Parque Delicias (2ª entrada D. Villahermosa).

17:30 h.: EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS. BORBOLETA. Cuentos volados. Parque Bruil

17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. Escenario Botellas: CALLEJEATRO con Busco y rebusco. (18:30h y 19:00h). Escenario Camisetas: GUIXOT DE 8 – Garabato de bicicletas (de 17:30h a 20:00h). Todos los días y a cualquier hora LOS ARTISTAS DEL GREMIO con su Música Reciclada. Horario: de 11:30h a 14:30h y de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.

17:30 h.: LA PLAZA DE LA MAGIA. EL SÓTANO MÁGICO presenta a PEPÍN BANZO Y PEPE LIRROJO. In extremis. Plaza San Pedro Nolasco.

18:00 h.: EL PILAR EN DELICIAS COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido: P.D.M. Ciudad de Zaragoza, C/Terrer, C/Mosen Andrés Vicente, C/Ciudadela, C/Hermanos Gambra, C/Via Universitas, C/Duquesa Villahermosa, C/de Sigüés, C/de la Villa de Andorra, C/Terrer, y P.D.M. Ciudad de Zaragoza

18:00 h.: PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS presenta MANOLO ROYO y Cía. en el espectáculoCómico - Musical “UN PILAR CON MUCHO ROYO”. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31

18:15 h.: EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS. ENCANTARIAS. La dragona Ona. Parque Brui

18,30 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: USANZA ARAGONESA. Plaza del Pilar (Fuente de Goya).

18:30 h.: Recorrido de la Narria Cervecera de LA ZARAGOZANA por el centro de la ciudad. 19:00 h.: A BAILAR! Bailes tradicionales aragoneses con la Asociación LAQTSPERA y el grupo MOSICAIRES Plaza José María Forqué.

19:00 h.: MÚSICA CLÁSICA PILAR’18. YURI BOGDANOV, piano. Sala Luis Galve del Auditorio.

19:00 h.: PLAZA DE LA RISA con NILS: NilyNils. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston) 19:00 h.: “CUANDO EL RÍO SUENA”. Teatro social con TEATRO FORO LA IMAQUINARIA Estrategia Antirrumores. Casa de las Culturas (C/ Palafox 29)

19:00 h.: BOMBO Y PLATILLO presenta LUX NATURANS + JFDR (20,00 h.) + ALEXIS TAYLOR (21,00 h). Plaza del Justicia.

19:00 h.: Orquesta Laudística Harmonía "Concierto Fiestas del Pilar". CC. C. Río Ebro (María Zambrano, 56

19:00 h.: MUESTRA ARAGONESA. Ronda del Manjar. Itinerante

19,30 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: ZIERZO. Plaza del Pilar (Fuente de Goya).

20:00 h.: SEMBLANTE ARAGONÉS “La Jota”. C.C. Los Porches del Audiorama.

20:00 h.: ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO. DELICIAS DISCOGRÁFICAS: Clásicos en Zaragoza. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20:00 h.: LO MEJOR DE LOS TRES TENORES EN CONCIERTO. Fundación Excelencia. Sala Mozart del Auditori

20:00 h.: NOCHE DE BOLEROS. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70

20:30 h.: TEATRO PRINCIPAL. NUEVE DE NUEVE TEATRO presenta CON LO BIEN QUE ESTÁBAMOS (Ferretería Esteban) con CARMEN BARRANTES y JORGE USÓN. (C/ Coso, 59).

20:30 h.: TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. (Plaza de Santo Domingo, s/n

20:30 h.: TEATRO DE LAS ESQUINAS. SERES Y ESTARES QUE TE ENCUENTRAS PA´PILARES. Con Marisol Aznar, Jorge Asín y David Angulo (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

20,30 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: LOS BATURROS. Plaza del Pilar (Fuente de Goya). 21:00 h.: FOLK con LA ORQUESTINA DEL FABIROL (21:00 h.) + MERCEDES PEÓN (22:30 h.) Plaza de San Bruno

21:00 h.: LEGI “Hard Pop”. Sala Zeta (C/ Latasa 14)

21:00 h.: CARPA ARAGÓN. TRIBUTO A FITO + TRIBUTO A MANOLO GARCÍA Y EL ÚLTIMO DE LA FIL + DJ. Parking de Macanaz.

21:00 h.: EBRO FOOD III FESTIVAL FOOD TRUCK. Entre el cielo y el suelo: Tributo a Mecano. Paseo Echegaray junto a Plaza Europa.

21:30 h.: ESPACIO ZITY. Escenario principal: DAVID BISBAL. Recinto Ferial de Valdespartera. 23:00 h.: IXERA – Companyía Almugava. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

MARTES 9 DE OCTUBRE

11:00 h.: MUESTRA ARAGONESA. Taller – Exhibición de alfarería popular Villafeliche. Junto al acceso del Náutico. Paseo Echegaray y caballero.

11:30 h.: 78 FERIA GENERAL DE MUESTRAS DE ZARAGOZA. De 11:30 a 20:30 horas.

11:30 h.: RÍO Y JUEGO. Todos los días y a cualquier hora LOS ARTISTAS DEL GREMIO con su Música Reciclada. Horario: de 11:30h a 14:30h y de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial C.P. Marie Curie, C/Aguaron, C/José Oto, Avenida Puente del Pilar, Camino el Vado, C/de Mainar, C/Aguaron y C.P. Marie Curie.

18:30 h.: Recorrido de la Narria Cervecera de LA ZARAGOZANA por el centro de la ciudad.

18:00 h.: FDAU presenta LOLA VON DISKO + BFLECHA (19,00 h.) + MALIIBU MITCH (20,00 h.). Dj hasta la 01:00h. Plaza Mariano de Cavia (Las Armas).

18:00 h.: PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS presenta MANOLO ROYO y Cía. en el espectáculoCómico - Musical “UN PILAR CON MUCHO ROYO”. Funciones: 18,00 y 20,30 h. DÍA DEL ESPECTADOR. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

19:00 h.: MUESTRA ARAGONESA. Ronda del Manjar. Itinerante.

18,30 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: XINGLAR (FFAMA). Plaza del Pilar (Fuente de Goya). 19:00 h.: MÚSICA CLÁSICA PILAR’18. CHIAVETTE: María Sala, tiple; Esmeralda Jiménez, tiple; Mariano Valdezate, tenor; Javier Ares, alto y dirección. Paisajes en el Cancionero de Medinaceli, Polifonía religiosa de Tomás Luis de Victoria, madrigales, ensaladas y romances anónimos Iglesia de San Carlos Entrada libre hasta completar el aforo

19:00 h.: A BAILAR! BAILES DE SALÓN con Asociación Aragonesa de Bailes de Salón. Plaza José María Forqué

19:00 h.: PLAZA DE LA RISA con LOLO FERNÁNDEZ: Piano, piano.... Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston

19:00 h.: “ENTRE COPLAS Y FLAMENCO”. MIGUEL ANGEL REMIRO Y JESÚS TEJERO “EL HARRY”. Casa de las Culturas (C/ Palafox 29

19,30 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: BRAVURA ARAGONESA (FFAMA) Plaza del Pilar (Fuente de Goya)

20:00 h.: “A CONTRAPALO” Espectáculo CHALAPARTA Y OTROS PITOS. C.C. Los Porches del Audiorama.

20:00 h.: DE LA RAÍZ presenta SANTORAL + MARÍA ARNAL & MARCEL BAGÈS (21,00 h.) + SOLEÁ MORENTE (22,15 h.) Plaza del Justicia

20:00 h.: ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO. DELICIAS DISCOGRÁFICAS. Abanico Flamenco. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20:00 h.: PILARES EN LA ESTACIÓN. AMENAZA EN LA PLAZA con JAIME OCAÑA. C.C. Estación del Norte ( Perdiguera, 7)

20,30 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: LA FIERA (FFAMA) Plaza del Pilar (Fuente de Goya).

20:30 h.: TEATRO PRINCIPAL. NUEVE DE NUEVE TEATRO presenta CON LO BIEN QUE ESTÁBAMOS (Ferretería Esteban) con CARMEN BARRANTES y JORGE USÓN. (C/ Coso, 59).

20:30 h.: TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. (Plaza de Santo Domingo, s/n)

20:30 h.: TEATRO DE LAS ESQUINAS. SERES Y ESTARES QUE TE ENCUENTRAS PA´PILARES. Con Marisol Aznar, Jorge Asín y David Angulo (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas)

20:30 h.: ESPACIO ZITY. Escenario principal: MAZO DE OZ Y CELTAS CORTOS. Recinto Ferial de Valdespartera.

20:30 h.: RÍO Y JUEGO. Apertura para adultos que recuperan su infancia. Frente Fluvial Expo 21:00 h.: FOLK con ARABOAS (21:00 h.) + O’CAROLAN (22:30 h.) Plaza de San Bruno

21:00 h.: ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA. Sala Mozart del Auditorio.

21:00 h.: GUN + DIOS SALVE A LA REINA (22:40h). 20 Años: Wembley '86. Sala Multiusos del Auditorio

21:00 h.: KANTAMELADE “Flamenco fusión”. Sala Zeta (C/ Latasa 14)

21:00 h.: CARPA ARAGÓN. UN PINGÜINO EN MI ASCENSOR. Parking de Macanaz.

21:00 h.: EBRO FOOD III FESTIVAL FOOD TRUCK. Black Ice tributo a ACDC. Paseo Echegaray junto a Plaza Europa.

21:00 h.: Monólogos Cómicos. 8 APELLIDOS ARAGONESES. Sala Juan Sebastián Bar (C/. Teniente Catalán, 5

22:30 h.: 12 ESCALONES. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70

MIÉRCOLES, 10 DE OCTUBRE

11:00 h.: CAMINO AL CIRCO. Taller de Circo. Centro de Historias.

11:00h.: MUESTRA ARAGONESA. Exhibición de “Las Encajeras de Tarazona”. Junto al acceso del Náutico.

11:30 h.: RÍO Y JUEGO. Todos los días y a cualquier hora LOS ARTISTAS DEL GREMIO con su Música Reciclada. Horario: de 11:30h a 14:30h y de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.

11:30 h.: 78 FERIA GENERAL DE MUESTRAS DE ZARAGOZA. De 11:30 a 20:30 horas.

11:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: NOISY OYSTER, CIVI CIVIAC, ORQUESTA ZINGARAGOZANA, LOS TÍTERES DE BINÉFAR, MARICUELA, TEATRO DE MEDIANOCHE, PEROFERÍA, TEATRO DE TÍTERES, TÍTERES DE LA TÍA HELENA, THIRD HANDERS, TEATRI MOBILI, TEATRO CHE Y MOCHE, SARA HENRIQUES, GASPARE NASUTO, ARNAU COLOM, SIESTA TEATRO con LUIS ZORNOZA, ADIRANA MAZURYZYN, GRUPO ZARAGOZANO DE PAPIROFLEXIA, LIBRERÍA ANTÍGONA, TALLER ALBAIDA, TÍTERES SIN CABEZA, VICKY GÓMEZ TALAYA. Horario: de 11:00 a 14:00 h. Zona del Quiosco de la música del Parque José Antonio Labordeta.

12:00 h.: TÍTERES DE CACHIPORRA. El Teatro Ambulante de Arbolé. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 horas. Plaza de Los Sitios

13:00 h.: LA VIDA MODERNA con BRONCANO, QUEQUÉ E IGNATIUS. Sala Mozart del Auditorio

13:00 h.: CAMINO AL CIRCO. CALLEJEATRO: Signing de circo. Claustro Centro de Historias. 16:00 h.: TRAGACHICOS (hasta las 20:00h). FERIA DE MUESTRAS

17:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: NOISY OYSTER, CIVI CIVIAC, ORQUESTA ZINGARAGOZANA, LOS TÍTERES DE BINÉFAR, MARICUELA, TEATRO DE MEDIANOCHE, PEROFERÍA, TEATRO DE TÍTERES, TÍTERES DE LA TÍA HELENA, THIRD HANDERS, TEATRI MOBILI, TEATRO CHE Y MOCHE, SARA HENRIQUES, GASPARE NASUTO, ARNAU COLOM, SIESTA TEATRO con LUIS ZORNOZA, ADIRANA MAZURYZYN, GRUPO ZARAGOZANO DE PAPIROFLEXIA, LIBRERÍA ANTÍGONA, TALLER ALBAIDA, TÍTERES SIN CABEZA, VICKY GÓMEZ TALAYA. Horario: de 11:00 a 14:00 h. Zona del Quiosco de la música del Parque José Antonio Labordet

17:00 h. EL PILAR EN DELICIAS. Producciones Teatrales Luis Pardos presenta Un Pilar de revista. Funciones: 17:00 y 19:00 h. C. c. Delicias ( Avda. Navarra, 54

17:30 h.: EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS. SANDRA ARAGUÁS: Cuentos tradicionales del PIrineo. Parque Bruil

17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. Escenario botellas: TACHÁN TEATRO – Violeta se va de viaje (18:00h y 19:00h). Espacio camisetas: GUIXOT DE 8 – Garabato de bicicletas (de 17:30h a 20:00h). Todos los días y a cualquier hora LOS ARTISTAS DEL GREMIO con su Música Reciclada. Horario: de 11:30h a 14:30h y de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.

17:30 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: BLASÓN ARAGONÉS. Plaza del Pilar (Fuente de Goya)

18:00 h: LA PLAZA DE LA MAGIA. EL SÓTANO MÁGICO presenta HÉCTOR SANSEGUNDO: Un Sibarita con Varita. Plaza San Pedro Nolasco.

18:00 h.: CAMINO AL CIRCO. CÍA MARIOLI: Marilelas. Claustro del Centro de Historias. PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS presenta MANOLO ROYO y Cía. en el espectáculo Cómico - Musical “UN PILAR CON MUCHO ROYO”. Funciones: 18,00 y 20,30 h. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

18:00 h.: TRAYECTOS PILAR’18 presenta: Alba Lorca (estreno) (18,00 h.), Resistance Crew. (18,15 h.), Yeinner Chicas (18,30). Plaza San Roque.

18:00 h.: BLUES ARMADO presentan BOMBINO + WATERMELON SLIM (19,15 h.) + THE RAD TRADS(20,30 h.). Dj hasta la 01:00h. Pl. Mariano de Cavia (Las Armas)

18:30 h DENOMINACIÓN DE ORIGEN: SEMBLANTE ARAGONÉS. Plaza del Pilar (Fuente de Goya)

18:30 h. Recorrido de la Narria Cervecera de LA ZARAGOZANA por el centro de la ciudad.

19:00 h COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Intu Puerto Venecia

19:00 h.: TRAYECTOS PILAR’18 presenta: Los días de Penélope (19,00), Iron Skulls (19,15). Plaza San Lamberto.

19:00 h.: MÚSICA CLÁSICA PILAR’18. DÚO MONTIBA: Elena Montorio, flauta; Enrique Baile, guitarra. Obras de M. Giuliani. F. Schubert y A. Piazzolla​​​​​​. Museo Pablo Gargallo Entrada libre hasta completar el aforo.

19:00 h.: “CUENTOS, LEYENDAS, DINÁMICAS Y JUEGOS PARA ENTENDERNOS”. BONIFACE OFOGO. Estrategia Antirrumores. Cuentos para adultos. Casa de las Culturas (C/ Palafox 29)

19:00 h.: PLAZA DE LA RISA con ALFONSO PALOMARES: Lo que el cierzo se llevó. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston)

19:00 h.: CAMINO AL CIRCO. CÍA MAINTOMANO: Ekilibuá. Claustro del Centro de Historias. 19:00 h.: A BAILAR! A bailar Salsa con DUODANCE. Música a cargo de ESO QUE ANDA. Plaza José María Forqué

19:00 h.: Orquesta Laudística Harmonía "Concierto Fiestas del Pilar". CC. C. Río Ebro (María Zambrano, 56 )

19:00 h.: MUESTRA ARAGONESA. Ronda del Manjar. Itinerante.

19:00h.: MUESTRA ARAGONESA. Merienda Popular. Junto al acceso del Náutico. Paseo Echegaray y Caballero

19:00 h.: XXIII FERIA DE TURISMO, GASTRONOMÍA Y CULTURA. Actuaciones de El Rengue (Casa de Teruel 19:00 h.) Zarcillo (Casa de Andalucía, 19:45 h.) y Xinglar (Federación, 20:30 h.) Organiza: Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón. Plaza Aragón.

19:30 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: EL PILAR. Plaza del Pilar (Fuente de Goya).

19:30 h.: MARATÓN DE CHARANGAS. Desde Plaza Aragón Organiza: Federación Interpeñas. 20:00 h.: PILARES EN LA ESTACIÓN. AMENAZA EN LA PLAZA con JAIME OCAÑA. C.C. Estación del Norte ( Perdiguera, 7

20:00 h.: MILENRAMA + TALCO (21,00 h.) Plaza del Justicia

20:00 h.: ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO. DELICIAS DISCOGRÁFICAS No solo indie. Ganadores de concurso. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20:00 h.: DANCE & STYLE. Talleres y exhibición de danza para todas las edades. C.C. Los Porches del Audiorama

20:00 h.: Micro Poético Abierto. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

20:30 h.: TEATRO PRINCIPAL. NUEVE DE NUEVE TEATRO presenta CON LO BIEN QUE ESTÁBAMOS (Ferretería Esteban) con CARMEN BARRANTES y JORGE USÓN. (C/ Coso, 59).

20:30 h.: TEATRO DE LAS ESQUINAS. SERES Y ESTARES QUE TE ENCUENTRAS PA´PILARES. Con Marisol Aznar, Jorge Asín y David Angulo (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

20:30 h.: TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. (Plaza de Santo Domingo, s/n).

20:30 h.: LA FAMILIA ADDAMS. Una comedia musical de Broadway. Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez)

20:30 h.: ESCENARIO CHOVEN. NANDIRA. Plaza de la Magdalena.

21:00 h.: CARPA ARAGÓN. PUTURRU DE FUA + LA CHARANGA DEL TÍO NORIO. Parking de Macanaz.

21:00 h.: EBRO FOOD III FESTIVAL FOOD TRUCK. Queen of Mágic tributo a QUEEN. Paseo Echegaray junto a Plaza Europa.

21:00 h.: Monólogos Cómicos. 8 APELLIDOS ARAGONESES. Sala Juan Sebastián Bar (C/. Teniente Catalán, 5). Entrada 6 euros.

21:00 h.: GREEN APPLES: Homenaje a The Beatles. Sala Z (C/. Latassa, 14).

21:00 h.: PATO BADIÁN & DANI ESCOLANO + DULCE PONTES (22,00 h.). Plaza de San Bruno.

21:00 h. Ballet Aragonés BALUARTE presenta LOS AMANTES DE TERUEL. Teatro del Colegio Corazonistas (Pº La Mina, 4, esquina con Cesáreo Alierta) Venta de entradas en el colegio de 11 a 13 y 17 a 21 h.

21:00 h.: MERCADO GASTRONÓMICO DE PUERTA CINEGIA. Música en directo con los DJ Florida&Hermosso. (Puerta Cinegia, Plaza España).

21:30 h.: ESCENARIO CHOVEN. ZOE.+ LUIS AZCONA Y XALI SOLER (22,30 h.) + DJ ALIKATA (23,20 h.) Plaza de la Magdalena.

21:30 h.: ESPACIO ZITY. Escenario principal: ANTONIO OROZCO Y CEPEDA. Recinto Ferial de Valdespartera.

21:30 h.: MÁXIMA FM ZARAGOZA presenta: MÁXIMA INDEPENDANCE 2018 con los Dj’s de Máxima: Jose AM, Arturo Grao, Ramses López, Myriam Rodilla, José Manuel Duro, Javi Sánchez y Germán Pascual y Jesús Taltavull. Djs invitados: Abel Ramos & Albert Neve, Regi (Milk Inc), Taaos Kros y Víctor Magán. Plaza del Pilar (Fuente de Goya)

22:00 h.: LEX LÜGER + SR. MYERS. La Ley Seca (C/. Sevilla, 2). Entrada libre. 22:30 h.: THE SIMM. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)