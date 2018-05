Los psicólogos clínicos no se integrarán en Primaria

El Gobierno de Aragón no contempla modificar la actual cartera de servicios la integración de los psicólogos clínicos en los equipos de Atención Primaria, como demandan los profesionales. El Departamento de Sanidad apela a que la cartera de servicios de Primaria del Sistema Nacional de Salud no contempla esta integración y que así está regulado tanto a nivel estatal como autonómico. Así lo expone el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, en una respuesta parlamentaria en la que define la actual situación como «coherente con la asistencia generalista y no especializada que se oferta desde los equipos».

Sin embargo, Navarra, Madrid o Cataluña ya han emprendido acciones destinadas a acometer esta integración que, según los psicólogos, tendría efectos «muy positivos» para la atención sanitaria. «Insertar a los psicólogos clínicos en los equipos de Atención Primaria contribuiría a contener la demanda hacia Especializada y reducir el gasto farmacéutico porque se ha disparado en lo que a consumo de psicofármacos (antidepresivos) se refiere, sintetiza José Antonio Aldaz, vocal de Psicología Clínica del Colegio Profesional de Psicología de Aragón.

CAMBIO

Pero la Administración autonómica no pretende seguir este modelo y aboga por que siga siendo la Atención Especializada la que se haga cargo, a través de las unidades de salud mental, y, de este modo, renunciar a la presencia de psicólogos clínicos en los Equipos de Atención Primaria. «Pero eso permitiría, además, dar asesoramiento y apoyo al médico de familia no solo de cara a reducir el consumo de fármacos, sino también puede tener un efecto positivo en la reducción de las bajas laborales. Además, permitiría ofrecer una atención más inmediata y facilitar que los servicios especializados puedan centrarse en patologías más graves», añade Aldaz.

Lo que sí anuncia Sanidad es la incorporación de nuevos profesionales de psicología clínica a la red de centros, como también recoge la respuesta parlamentaria de Celaya y tal como establece el plan de salud mental. «Estas incorporaciones se llevarán a cabo especialmente en las Unidades de Salud Mental de Adultos e InfantoJuveniles, ubicadas en la mayoría de los casos en centros de salud», expone el titular del departamento, que incide en que la psicología clínica, «como cualquier otra especialización no generalista», para ser efectiva y no fraccionar la asistencia «debe prestarse en equipos que garanticen la globalidad de la asistencia de esa especialidad, condición que se da en las Unidades de Salud Mental en las que comparten sus conocimientos psicólogos, psiquiatras, enfermeras especialistas y trabajadores sociales».

Además, el Salud ha elaborado un borrador, que ya ha trasladado a los sindicatos, que recoge un cambio administrativo en la dependencia del personal que procedía del Insalud cuando se produjo el traspaso de las competencias sanitarias a las comunidades. Estos profesionales se han mantenido en Primaria hasta ahora, pero el borrador amortiza ese personal y lo traslada a Especializada para depender de la jefatura de servicio de Psiquiatría. «A efectos prácticos sigue todo igual, solo cambia la dependencia administrativa», expone el colegio.

Aunque podría haber problemas, ya que, al parecer, el borrador trasladado a los sindicatos prevé que a este psicólogo clínico de Primaria no se le compute parte del tiempo trabajado a efectos de traslado o carrera profesional, si bien este extremo podría estar abierto a una modificación por parte de la Administración. De hecho, esto último parece que se ha subsanado tras las alegaciones presentadas por parte de asociaciones profesionales y los sindicatos.