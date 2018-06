El PSOE y CHA dan un ultimátum a Santisteve para salvar la legislatura

Si la intención del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, era limar asperezas y acercar posturas con PSOE y CHA, ayer se demostró todo lo contrario durante la sesión plenaria. El primer edil no logrará la ansiada y necesaria estabilidad política en lo que resta de legislatura si antes no readmite a los grupos de la oposición en las sociedades. Esta es la condición que ponen sobre la mesa tanto PSOE como CHA para volver a reunirse el próximo martes con el alcalde. Por ahora, el pleno volvió a bloquear las cuentas de las sociedades y, esta vez, de forma indefinida. Además, el PP anunció que, en caso de que el Gobierno autorice las transferencias de capital del presupuesto, acudirá al contencioso administrativo. «El primer delito del que les acusaré será de prevaricación», advirtió el portavoz del PP, Jorge Azcón.

Es la segunda vez que el pleno declara «no disponibles» los créditos. Ya lo hizo en marzo y la respuesta del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) fue llevar la decisión antes los tribunales, aunque acabaron retirando la demanda tras perder el primer recurso.

El portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, ayer no trató de defender la decisión del 9 de febrero (9-F) por la que Santisteve expulsó a la oposición de las sociedades. Intentó trasladar a la sesión plenaria el resultado de la moción de censura a Mariano Rajoy. «En el día en el que nos alegramos por el desalojo del PP corrupto la izquierda vota con la derecha», declaró, una idea sobre la que giró su discurso. Según Muñoz, el PSOE no está dispuesto a facilitar las cosas al Gobierno, sino que va a seguir «bloqueando» todos sus proyectos, insistió. Muñoz se comprometió a no transferir ni un euro a las sociedades y a llevar todas las decisiones al pleno si la oposición se comprometía a volver a los patronatos. Un ofrecimiento que ya realizó el alcalde este jueves a PSOE y CHA y que no aceptaron.

No lo harán con las condiciones de Santisteve y ayer anunciaron que no asistirán al encuentro previsto para el martes si el alcalde no readmite antes a la oposición. El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, aseguró que desde el 9-F «no se ha avanzado en nada» en las sociedades, propósito de ZeC. «Rectifique, que están a tiempo de devolver la normalidad de una vez por todas», insistió.

LEGALIDAD / El del PSOE, Javier Trívez, insistió en la importancia de la moción presentada conjuntamente por PSOE, PP y Ciudadanos (Cs) para bloquear las cuentas porque el Gobierno de Santisteve paralizó la aplicación de la primera y «rozando la legalidad». «Primero acuden a los tribunales, retiran la demanda y luego se fabrican una a la carta», en referencia al decreto que firmó el concejal de Economía, Fernando Rivarés, para no tener que aplicar una moción que salió adelante con 22 de los 31 votos del pleno. Para Sara Fernández, de Cs, este resultado, tanto de la moción de marzo como la de ayer, «es una mayoría incuestionable» que, aseguró, el Gobierno obvia evitando tramitar el expediente o firmando decretos. «Solo queremos recuperar el voto que salió de las urnas, no queremos bloquear nada», insistió.

El PP anunció que llevará al alcalde a los tribunales si autoriza las transferencias a las sociedades. «El PP, con los que nos quieran acompañar, les acusarán de un delito de prevaricación», advirtió Azcón. «Si nos tenemos que poner de acuerdo partidos tan distintos en la oposición es porque tenemos que defender las reglas del juego democrático y ahora hasta la legalidad», aseveró.

Según Azcón, el Gobierno de Santisteve «quiere hacer lo que le da la gana sin contar con las mayorías y la legalidad» y aseguró que el problema que tiene el equipo del alcalde para sacar sus proyectos adelante está relacionado con la «inutilidad», motivo por el que «están instalados en el «victimismo».