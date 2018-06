PSOE y CHA plantarán al alcalde y rechazan cualquier negociación

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, se quedará solo en la reunión a la que ha convocado a los portavoces del PSOE y CHA para «establecer un marco de entendimiento entre las fuerzas de izquierdas en el ayuntamiento» y «tras el éxito de la moción de censura del pasado viernes».

Ni PSOE ni CHA tienen previsto acudir, tal y como anunciaron durante el pleno del pasado viernes. Y no lo harán porque Santisteve no ha devuelto «la normalidad democrática» al consistorio, es decir, no ha anulado su acuerdo de Gobierno del 9 de febrero (9-F) por el que decidió expulsar a la oposición de los consejos de administración de las sociedades municipales. O da marcha atrás y rectifica, o no acudirán a ninguna negociación.

El pasado jueves, Santisteve mantuvo un encuentro con el portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, y el de CHA, Carmelo Asensio, en la que les anunció que devolvería la normalidad a las sociedades pero con condiciones: exigía que firmaran un acuerdo previo con el que se comprometían a apoyar sus proyectos estrella, otorgándole la estabilidad política que necesita para lo que resta de legislatura. Ninguna de las dos formaciones la aceptó y le exigen al alcalde que primero rectifique y, solo entonces, se sentarán a debatir los proyectos que están sobre la mesa.

En medio de este tira y afloja, PP, PSOE y Ciudadanos (Cs) han solicitado la convocatoria de un patronato del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Imefez) con un único punto en el orden del día, la aprobación de los 13 contratos de los centro sociolaborales pendientes. CHA, aunque ya no forma parte de los patronatos –decidió salirse tras el 9-F–, anunció ayer que apoyaba la propuesta del resto de formaciones.

No se sabe la respuesta del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), ya que es potestad de su presidente, Santisteve, convocarlo. Para los grupos de la oposición, la solicitud es una de «esas muestras de voluntad» que reclaman desde el Gobierno de la ciudad para dar un paso adelanta y devolver «la normalidad».