El PSOE denuncia el "chantaje" de Giner con los presupuestos participativos

Las dos presidentas socialistas de Junta de Distrito, Lola Ranera (El Rabal) y Marta Aparicio (Las Fuentes), han denunciado hoy el "chantaje" de la consejera Elena Giner a los barrios para que ratificaran los presupuestos participativos, ante la "amenaza" de que perdieran las inversiones si no lo hacían.

En rueda de prensa, las dos concejalas han dado cuenta del proceso vivido en sus respectivas juntas de distrito hasta que ayer, finalmente, decidieran desbloquear el expediente con su abstención y la del resto de grupos municipales, a excepción de ZeC.

Ranera ha explicado que en El Rabal se encontraron con que dos de las obras más demandadas (el pabellón de La Jota y la adecuación de un solar de la calle Aguarón para equipamiento deportivo) no pasaron el corte de los técnicos con una respuesta que no han entendido, como la necesidad de hacer una prueba de carga en el primer caso o la elevada inversión en el segundo.

Por ello, los vocales del PSOE -junto a los de PP, Ciudadanos y CHA- decidieron dejar el expediente sobre la mesa, ya que no había opción a no ratificarlo, a la espera de que se les aportara una valoración de las obras excluidas.

Ante ello, se encuentran con un informe de la asesoría jurídica municipal, que indica que si no ratifica el expediente la Junta de Distrito lo hará el Gobierno, y el "decretazo" de Giner, que dice que si no lo aprueban los barrios perderán la inversión correspondiente a los presupuestos participativos.

"Si esto es hablar de participación, si esto es hablar de transparencia, evidentemente no cumple con criterio de ningún tipo", ha criticado Ranera, después de confirmar que "por responsabilidad" y para que los vecinos no se quedaran sin inversiones decidieron abstenerse y no seguir bloqueando la ratificación del expediente.

A su juicio, esta situación viene generada por la "falta de liderazgo" de la consejera, que una vez más "estrella" las buenas ideas y "le pasa por delante el proceso", en lugar de haberlo paralizado para darle "una pensada".

Marta Aparicio, por su parte, ha remarcado que en Las Fuentes, además de lo ya indicado, también se han encontrado con proyectos declarados viables, pero en los que finalmente la respuesta de los técnicos recoge "otra cosa" que la que se proponía inicialmente.

Así, desde la Junta de Distrito decidieron elevar una queja formal a Giner y solicitar una mejora del procedimiento para que "los ciudadanos sepan lo que votan".

La edil socialista ha lamentado que una "buena idea" como los presupuestos participativos, que han apoyado desde el primer momento, acabe siendo un "fracaso" por culpa de las formas y por la "cabezonería" de la responsable municipal de Participación, que se ha "empeñado" en no retrasar las votaciones hasta septiembre, como sí se ha hecho en los barrios rurales y con los proyectos de ciudad.

Ha asegurado que los técnicos han ido "muy justos" de tiempo y que retrasando la votación a septiembre habría dado tiempo a "rehacer todo este lío".

Asimismo, el Grupo Socialista llevará al próximo Pleno una moción para mejorar el proceso, en la que instaran al Gobierno de la ciudad a que vuelva a estudiar las propuestas y a que amplíe los plazos.

Por último, ha criticado la falta de diálogo y de empatía tanto con los grupos municipales como con los vecinos, así como que la consejera de Participación "acabe participando por decreto", lo que ha calificado de "auténtico contrasentido".