El PSOE dibuja un panorama de "caos" a cuatro días del debate de la ciudad

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, ha apuntado hoy que su grupo llega al debate sobre el estado de la ciudad, que comenzará el próximo lunes, con "desencanto" por el "caos municipal" en el que ZeC y el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, han sumido a los vecinos.

En una rueda de prensa en la que ha sido especialmente duro con el Gobierno municipal, el portavoz socialista ha subrayado que ZeC es "incapaz" de liderar la ciudad y que el alcalde no tiene "ninguna credibilidad" para hacer lo propio con su equipo, en el que ve "falta de ilusión y de ganas" por seguir gobernando.

De cara al debate y en relación al grupo de gobierno, ha remarcado que "hoy ya no son nuevos" y "ya no tienen excusas", ya que les restarán solo 17 meses de legislatura.

Hasta hoy, a su juicio, el ayuntamiento ha dejado de ser la "locomotora" de la ciudad para convertirse en un "freno", y Zaragoza ha perdido terreno en todas las áreas, en un periodo en el que, además, ZeC ha demostrado "palmariamente" que es "la izquierda hueca", "la izquierda antisistema" que se instala cada vez más en las posiciones de la CUP.

Asimismo, la sensación de "pesimismo" del grupo socialista es aún mayor que la de hace un año, después de un año 2017, ha subrayado, que ha oscilado entre el "conflicto y la "paralización" y entre los "incumplimientos" y la "desconfianza".

Del mismo modo, Pérez Anadón ha considerado que 2017 podría haber sido un año "muy bien empleado" en mejorar las relaciones con los grupos municipales, sobre todo con los que auparon a Santisteve a la alcaldía y, sin embargo, le han visto "profundizar en su aislamiento político y social".

A continuación ha pasado a enumerar algunas de las 25 promesas que hizo el alcalde en el pasado debate sobre el estado de la ciudad y que no han sido cumplidas, pese al actual contexto de recuperación económica, de mayores ingresos y de menos "cortapisas legales".

Así, ha denunciado que no hay "ninguna" de las 91 viviendas de protección social en régimen de alquiler prometidas, que no hay "nada de nada" en cuanto a las obras en los centros sociales, y que no existe un plan local de comercio.

Ha criticado, además, la "desidia" en la que se encuentran parques como Torrerramona o Tío Jorge, el hecho de que de los planes de barrio solo se han atrevido a "pergeñar" el de San José y "sin un solo euro" para desarrollarlo y la paralización del estudio de la línea 2 del tranvía junto al PP.

En cuanto a la gestión, ha destacado la "ausencia de planificación", la "improvisación" como norma, la inexistencia de planes y la actuación desde la falta de estabilidad jurídica, como demuestran las más de 12 iniciativas del Gobierno municipal paralizadas en los juzgados, entre ellas la ampliación del servicio Bizi o la "Operación Baldosa", que gozaban de amplio apoyo.

Los ciudadanos se van a ver privados de dichas mejoras por algo "muy grave", como es el "desprecio" al Poder Judicial y a la separación de poderes, que hace que la inseguridad jurídica sea "la norma" en Zaragoza, ha destacado Pérez Anadón.

Por otro lado, el portavoz del PSOE ha criticado también la política "sistemática" de no sacar los pliegos de varias contratas y convertir a los trabajadores en "rehenes" por "la necesidad lógica de conservar sus puestos de trabajo".

En su opinión, todo ello se parece más a la política "más cutre de la época soviética" que a la de un país que se rige por el Estado de Derecho, además de ser un "intento desesperado" que deriva en la pérdida de calidad en los servicios y en la puesta en riesgo de estos empleos.

Ha cargado también contra lo que ZeC llama "urbanismo de las pequeñas cosas", que no es más que "una cortina de humo ante la inexistencia de cosas" porque "abominan del debate municipal", porque "son incapaces" y por la "falta de lealtad" con los grupos que le han apoyado.

Pese a todo, Pérez Anadón ha reiterado que sigue manteniendo que, "desde la experiencia", este Gobierno es mejor que uno del PP, pero no debe durar más del "tiempo justo", que son los 17 meses que restan de legislatura.

En este sentido, ha explicado que, después de la experiencia de Luisa Fernanda Rudi en la alcaldía de la ciudad, toda la izquierda pensaba que tenía que haber una apuesta por un "caudal de miles de ciudadanos bienintencionados" que habían votado una opción -la de ZeC- que era "una realidad que existía" y "no podía ser borrada del mapa".

A la vez, ha apuntado que también era "imprescindible" que los zaragozanos contrastasen las frases "huecas" y las promesas "populistas" de ZeC, un contraste que hoy ya tienen.

Aun así, ha aseverado que en el grupo socialista no van a dar por perdido el debate y que van a ir a negociar por Zaragoza desde las "posiciones de izquierda" que han defendido siempre.

"Nosotros somos la izquierda, pero nosotros no somos iguales, somos la izquierda que defiende los intereses de los más desfavorecidos", ha recalcado.

No obstante, Pérez Anadón ha asegurado que está "bastante preocupado" tras la última reunión para negociar los presupuestos, ya que todavía están a la espera de que el Gobierno les remita una información que consideran preliminar: la que afecta a las partidas incluidas por el PSOE que se han cumplido y las razones por las que el resto se han incumplido.

Sobre su futuro político y la posibilidad de que se presente de nuevo como candidato en las próximas elecciones municipales, se ha limitado a decir que es "previsible" que continúe siendo el máximo responsable del grupo municipal hasta que haya una nueva corporación, y que contribuirá a que "más pronto que tarde" haya un nuevo alcalde socialista.

"De mí se tiene que preocupar muy poco todo el mundo", ha subrayado, y ha agregado que lo que decida se verá "cuando llegue el momento".