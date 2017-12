PSOE dice que no hay acuerdo con ZeC y no habrá presupuesto sin cronograma

El portavoz económico del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Trívez, ha afirmado que "a día de hoy" aún no hay acuerdo con ZeC para los presupuestos de 2018 y que no los apoyarán si antes de que lleguen a comisión no les entregan un cronograma para seguir la ejecución de sus partidas.

En rueda de prensa, Trívez ha informado de que el Grupo Socialista ha presentado 39 enmiendas con las que pretende mover en torno a 12 millones de euros de un presupuesto del que ha recordado que empezó "muy mal", en referencia al hecho de que el Gobierno lo aprobara unilateralmente sin negociación previa, lo que limitaba la acción de PSOE y CHA al periodo de enmiendas.

Ha reconocido que el estado de ejecución de las partidas que introdujeron en las pasadas cuentas ha mejorado y ha subido de una "paupérrima" cifra del 14 por ciento al 55 por ciento, pero sigue sin resultarles "satisfactorio".

A pesar de ello, ha indicado que han estado manteniendo contactos casi diarios con el Gobierno, del que han recibido una respuesta "parcial" a sus peticiones, ya que algunas de ellas han contado con el visto bueno, mientras de otras no tienen respuesta o hay diferencias en cuanto a las cantidades o a las partidas de donde se detraen esos fondos, cosa que cree que ha causado la fórmula elegida por ZeC para este proceso presupuestario.

La voluntad de los socialistas, ha insistido, es que haya presupuestos, pero ha advertido de que "en ningún caso" van a consentir que se les "tome el pelo" o que sus propuestas sean "ninguneadas" por el Gobierno municipal, así que ha pedido hechos, porque ya no puede creer en las palabras.

Asimismo, ha querido recalcar que no les van a "chantajear" ni a "condicionar" los acuerdos en otras instituciones.

El principal problema, ha subrayado, es si el Gobierno quiere que haya presupuesto o no, algo sobre lo que ve disposición cuando se encuentra con el responsable de Economía, Fernando Rivarés, con quien tiene "sintonía", pero "se complica" cuando aparece su homólogo de Urbanismo, Pablo Muñoz, y cuando "a veces se dice a y a veces se dice b".

En cuanto a las enmiendas, el edil del PSOE ha destacado el plurianual de 9 millones de euros que pretende imponer para la renovación de tuberías, que emana de una propuesta de resolución aprobada en el pasado debate del estado de la ciudad.

Del mismo modo, 2,7 millones de euros van destinados a los barrios, con obras como la calle Matheu (300.000 euros), la supresión de postes en Valdefierro (400.000 euros), el pavimento de la calle Delicias (300.000 euros), el mantenimiento de los bloques de pisos sindicales (750.000 euros) o la explanada de la Estación del Norte (100.000 euros).

En torno a 2,5 millones es lo que el Grupo Socialista pretende mover en el bloque de Movilidad, con 500.000 euros para una red de cargadores eléctricos, 200.000 para ayudas a comunidades de vecinos para que adopten esta tecnología, 150.000 para la modernización del taxi o 1,5 millones para la renovación de la flota de autobuses.

En esta ocasión, Trívez ha comunicado que también han querido dar una especial relevancia al bloque de Deporte, con 2 millones de euros para la renovación de campos históricos como el de San José o el nuevo Fleta y con el apoyo al Real Zaragoza como embajador fundamental de la ciudad.

También procedente de una propuesta de resolución del pasado debate del estado de la ciudad ha planteado que en materia de Vivienda se destinen 400.000 euros para crear ofertas para jóvenes que superen la dicotomía entre la compra y el alquiler, mediante la fórmula de cesión del derecho de superficie.

Sobre las partidas de las que se detraen fondos para introducir estas enmiendas, ha destacado un millón de la ampliación del servicio Bizi, 600.000 de conservación de zonas verdes, que irán destinados a la reforma del Parque Torrerramona, o la Estrategia 2020.