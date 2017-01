El PSOE dice a ZeC que no habrá un acuerdo «sin renunciar a nada»

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) inició ayer la ronda de comparecencias para desglosar el proyecto de presupuesto aprobado para el ayuntamiento en el 2017 (de 724 millones) con la idea de destacar que era «fruto del diálogo» y «participado» con las fuerzas de la izquierda y las necesidades de los ciudadanos. Pero se llevó la advertencia del PSOE de que no está hecho el acuerdo y que este no será posible «sin renunciar a nada». «Nos veremos en la fase de enmiendas», le dijo el edil socialista Javier Trívez, quien junto al nacionalista Carmelo Asensio le recriminó el escaso cumplimiento de los acuerdos del ejercicio anterior y su temor de que solo «ha hinchado los ingresos» para dar cabida a algunas de sus propuestas pero con partidas minúsculas. O «simbólicas» como las calificó el autor de las cuentas, Fernando Rivarés.

Este destacó en su exposición las grandes cifras ya conocidas, como el 64,97% de incremento para las inversiones, donde toda la oposición en bloque le recordó que alojan muchas de las promesas que no ha cumplido ZeC en el 2016. La reforma de la calle Oviedo, la del Mercado Central, la avenida Cataluña... Son proyectos que «ya tendrían que estar en marcha», le recriminaron.

Una réplica como la recibió cuando defendió la dotación real para los servicios, con más dinero para reducir la deuda encontrada en el 2015, de 55 millones de euros, que aseguró haber aminorado ya «en 31,8 millones», por lo que «todavía quedan casi 25». El PP, a través de Jorge Azcón, le acusó de seguir infradotando, y del «nulo rigor» del Gobierno en esta cuestión, ya que aumenta el gasto en los servicios en 23 millones «y no hay ninguno que mejore». O por contar con 25 millones del Fondo Impulso estatal del que todavía no tiene confirmación de Madrid. «Es Hacienda quien lo ha dejado para después de Navidad», le replicó. Sara Fernández, de C’s, le acusó de haber reeditado el acuerdo del 2016 con PSOE y CHA porque no lo ha cumplido, dejando sin ejecutar sus partidas o vaciándolas durante el año con modificaciones de crédito.

Trívez le recordó que antes de hablar de acuerdo hay que hablar de municipalizaciones o de fijar un cronograma para poner fecha al cumplimiento de sus enmiendas. Para que no sea «una carta a los Reyes Magos», le dijo CHA. Como ha sido este año pasado.