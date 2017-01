El PSOE rompe la negociación con ZeC por incluir las plazas del 010

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ve peligrar, cada vez más, las cuentas del 2017 después de que ayer el PSOE anunciara que rompía las negociaciones por incluir en la propuesta de modificación de la plantilla la creación de 14 plazas correspondientes a las trabajadoras del servicio telefónico 010. Aprobar este documento supondría dar luz verde a su municipalización, algo que los socialistas no están dispuestos a aceptar. Tampoco el PP ni Ciudadanos ni CHA, solo si es legal.

El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, acompañado de Javier Trívez y Marta Aparicio, anunció tras la reunión mantenida con el responsable de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, sobre la propuesta de la plantilla que su formación se levantaba de la mesa de negociación. El motivo principal, que no el único, es que el propio alcalde, Pedro Santisteve, «dio su palabra de que el 010 no iría en la plantilla y no obstaculizaría el presupuesto» y ha sucedido todo lo contrario. También el responsable de las finanzas, Fernando Rivarés, aseguró que el servicio telefónico no supondría un problema para las conversaciones sobre el presupuesto, recordó Trívez, que confesó sentirse «totalmente engañado» y confundido: «No sé si es una estrategia de ZeC para que no haya presupuesto». Para el socialista, esta contradicción denota que existen dos almas en ZeC: «Una pérfida y otra,–en alusión al alcalde–, que ni está ni se le espera cuando un concejal de su Gobierno le hace romper su palabra».

El portavoz de los socialistas recordó que se sentaron en la mesa de negociación con tres premisas: que se hablara estrictamente de los presupuestos sin incorporar «palos en la rueda» que dificultasen las conversaciones --como el 010--, que hubiese un reflejo de sus políticas –cuyas enmiendas fueron criticadas por ZeC– y un cronograma de cumplimiento de sus enmiendas partiendo «de un 66% de incumplimiento por parte de las cuentas del 2016».

Pérez Anadón insinuó que la solución para evitar esta situación pasaría por aprobar los presupuestos dejando al margen el 010 y, posteriormente, negociar la modificación de la plantilla, algo que «se puede hacer en cualquier momento del año». Una idea que comparte con CHA: «Primero el presupuesto y luego abordaremos la municipalización», apuntó su portavoz, Carmelo Asensio, que calificó la ruptura entre PSOE y ZeC de «preocupante y grave» e instó al alcalde a que «cumpla su palabra» sobre el 010 y «asuma la responsabilidad» de liderar las negociaciones ante la situación de «desmadre» que se ha originado.

CONTRADICCIONES/ Asensio también denunció la contradicción que existe internamente en el Gobierno de la ciudad y los compromisos dispares que adquieren sus concejales. «Rivarés y Muñoz dijeron que el 010 no sería un problema y el comandante Cubero, una vez más, se interpone en unas negociaciones que iban por el buen camino». Según Asensio, lo que debería de hacer el alcalde es «dejar de viajar luciendo palmito por las ciudades del cambio y meter en vereda a sus concejales».

Cubero, que no dará marcha atrás, confirmó ayer la existencia de tres informes que, insinuó, son favorables. «Yo no he visto a nadie repartiéndolos por la plaza España. Con eso respondo», declaró sugiriendo que si fueran contrarios ya se habrían filtrado.

El responsable de Personal hizo un llamamiento al PSOE para que «recapacite» y vuelva a sentarse a negociar para poder alcanzar consensos. «Esto es un acuerdo a tres, si alguien se levanta de la mesa es su problema. Hay alternativas», declaró sin querer concretar cuáles. Lo que dejó muy claro es que «ZeC no va a renunciar en ningún momento a rescatar el 010» y que la propuesta ha sido apoyada por los sindicatos.

La municipalización del 010 no es el único motivo de discrepancias entre PSOE y ZeC. La advertencia de Rivarés y Muñoz de que solo aceptarán enmiendas «realistas» «viables» y «ejecutables» no gustó nada en las filas socialistas. Pérez Anadón cuestionó que sea más viable realizar el proyecto de remodelación de los depósitos de Pigntalli –«que solo es una idea»– que la prolongación de Tenor Fleta. «Cuando menos es, si no desconocimiento, una falsedad», aseguró el portavoz municipal de los socialistas.