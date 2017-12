Los pueblos de la N-330 cancelan la tractorada

Los alcaldes del entorno de la N-330, que trascurre entre Teruel y el Rincón de Ademuz (Valencia), han cancelado la tractorada reivindicativa prevista para mañana una vez que el Ministerio de Fomento haya mostrado sus «buenas intenciones» de comenzar las obras de mejora de esta carretera nacional el próximo año, mientras que dejaría el proyecto del tramo más complejo para el 2020.

«Hemos decidido aplazar la protesta, pero si en los presupuestos no aparece ninguna indicación, volveremos a retomar todo. Estaremos vigilantes a la aprobación de las cuentas del Estado», explicó ayer a este diario Juan José Gómez, alcalde de Villel. «Veremos si las promesas se cumplen o no. Muchas otras veces nos han anunciado cosas y, después, no se han llevado a cabo. Tenemos ese miedo a que vuelva a pasar», reiteró Gómez.

Él fue uno de los alcaldes que asistió el pasado viernes a la reunión en Madrid con el secretario de Estado de Infraestructuras, Manuel Niño. «Salimos del encuentro con una sensación positiva y vamos a darles un voto de confianza. Esperamos que para febrero o así se sepan ya los presupuestos y no se tarde tanto como el pasado», señaló. «Mostró buena voluntad y nos transmitió que todo estaba trabajado. Vino documentado a la reunión, con el plan detallado y demás», apuntó el alcalde de Villel.

La propuesta de Fomento, según se comentó en la reunión, es actuar en los primeros seis kilómetros de la carretera, en los alrededores de Teruel, el próximo año, ya que es la zona del tramo de la N-330 que presenta menos inconvenientes de carácter medioambiental. Estas obras tendrán un coste total de 13 millones de euros.

PROYECTO

Por otro lado, y al tiempo que se desarrolla esta actuación, también durante el 2018 está el compromiso por parte del Gobierno de España de llevar a cabo la redacción de un proyecto que incluya el análisis de las posibles alternativas» para el otro tramo restante entre Teruel y el Rincón de Ademuz. Este consta de unos 27 kilómetros y presenta mayores dificultades por su impacto ambiental.

Su coste estimado es de entre 125 y 150 millones de euros. «Somos conscientes de que lo más lógico es que se haga por tramos. A ver si cumplen lo que nos han dicho», dijo Gómez.

La tractorada cancelada es fruto de las continuas quejas y protestas por el estado de la N-330. De hecho, la situación llevó a la unión de 14 municipios de Teruel y Valencia situados en la ribera del Turia y recorridos por la N-330 para exigir la mejora de los 37 kilómetros de esta carretera que unen la capital turolense y Castielfabib –en el enclave del Rincón de Ademuz–.

El mal estado de la vía es una reivindicación histórica, pues ya desde 1997 cuenta con un proyecto de mejora, pero los trabajos nunca se han ejecutado.