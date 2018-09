"Queríamos derrumbar la Sagrada Familia"

Uno de los terroristas de la célula de Ripoll que cometieron los atentados del 17 de agosto del 2017 en Barcelona explicó al juez que su intención era "derrumbar la Sagrada Familia", según se puede escuchar en unos audios de su declaración difundidos en la web 'Voz Populi'.



“Nos juntaron en un banco ahí en Ripoll y se juntó con nosotros el hermano de Younes. Nos dijeron concretamente que lo que querían hacer era derrumbar la Sagrada Familia y que teníamos que estar con ellos. Pensamos que eran habladurías, ¿quién la va a poder derrumbar? Y menos unos chicos normales como nosotros”, cuenta Mohamed Houli Chemlal, el joven que sobrevivió a la explosión de Alcanar.

Houli explica como fueron las horas antes de la explosión en esa vivienda, donde preparaban el explosivo. "Me notaron mi miedo. Me notaron que me quería echar para atrás. Cambiaron totalmente conmigo Me miraban con mala cara. No hablaban conmigo ni nada", cuenta al juez.