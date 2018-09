«Recibí una lección de vida»

No es un tópico: la vida puede cambiar de forma radical en cuestión de minutos. Hoy se celebra el Día Internacional de la Donación de Médula Ósea y solo quien ha necesitado la ayuda de otro para vivir sabe que la afirmación no es un eslogan, sino que es una frase tan cierta como dura. Paula Sanz hace una vida normal, tiene trabajo, se dedica a lo que siempre ha querido, es una joven con ilusiones y entusiasmo, cuya voz suena vital al otro lado del teléfono. Nadie diría que el cáncer le golpeó dos veces cuando apenas tenía 4 y 6 años.

La primera vez sufrió un linfoma que la mantuvo un tiempo ingresada. Se recuperó, pero a los dos años tuvo una recaída en forma de leucemia. «En Zaragoza ya no me podían tratar y me tuve que desplazar a Barcelona, donde me harían el trasplante de médula que necesitaba», cuenta. Fue ahí cuando su hermana Cristina apareció para convertirse en su ángel. «Tuve muchísima suerte, porque las pruebas de compatibilidad salieron muy afines tanto con ella como con mi hermana gemela, Alicia».

Sin embargo, pese a que en teoría un gemelo idéntico siempre es mejor donante, los médicos decidieron que fuera su hermana mayor quien donara médula. «¡Y qué elección tan acertada, porque a mi gemela le detectaron poco después también un linfoma!», recuerda Paula.

Lección de vida

Así de rocambolesco e injusto es todo a veces, que no basta con superar un bache que hace falta un segundo. «Estas cosas pasan, qué le vamos a hacer. Me preocupé muchísimo cuando le pasó a mi hermana porque yo ya había pasado por lo mismo e intenté apoyarla tanto como hicieron conmigo cuando yo estuve mal», dice la joven.

Su fuerza se la inculcaron también sus padres. «Siempre me transmitieron mucha positividad, actitud de superación, y cuando venían a verme al hospital era como si no pasara nada. Sé que intentarían estar bien, pero me imagino que fue horrible».

La gente «desconoce», considera Sanz, lo importante que puede ser donar médula. «Es un proceso simple, no duele, es como un análisis de sangre. Hace años había que entrar al quirófano, mi hermana lo hizo así, pero ahora es todo mucho más sencillo y rápido. Quién sabe si un día alguien puede necesitar tu médula ósea. Le puedes salvar la vida a alguien y animo a la gente a ello», apunta Sanz.

«Tengo recuerdos malos, porque algunos compañeros no lograron vencer a la enfermedad, pero también buenos. Esto me hizo madurar y recibí una lección de vida. Afortunadamente, las tasas de supervivencia han mejorado mucho», añade.

Aspanoa, su puntal

La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa) se convirtió en su salvación. «Les estoy muy agradecida, muchísimo. La labor que hacen es fundamental y valoro muchísimo lo que hicieron por mi y por mi familia. Después de todo fue duro retomar el estudio, el día a día, y en ellos encontré todo el apoyo», dice.

A sus 28 años, a Paula, voluntaria de Aspanoa, le queda lejos aquella época. Trabaja en un laboratorio de Anatomía Patológica, aunque reconoce que le habría gustado hacer Medicina. «La nota no me llegó, pero tenía claro que quería tirar por la rama médica. Hice dos grados superiores y estoy segura de que el hecho de que a mí me ayudaran de pequeña para curarme me incluyó para querer dedicarme a esto y poder ayudar a otras personas», reconoce.

Paula se siente aragonesa «al 100%», aunque lo cierto es que nació en Ottawa (Canadá) por cuestiones de trabajo de su padre. «Pronto nos vinimos aquí y considero que soy de Zaragoza», dice la joven.

Respecto a su situación clínica, se encuentra perfectamente. «Ahora me siento bien, me someto a las revisiones habituales y tengo alguna secuela, porque el tratamiento fue muy fuerte y recibí la segunda vez quimioterapia y radioterapia, radiación, pero estoy perfectamente, igual que mi hermana», dice. «Era tan pequeña que no era consciente de lo que me tocó pasar, lo he analizado con el paso de los años. Me tocó a mi y me hizo madurar antes, pero esto también le pasa a cualquier persona que tiene un problema importante, aunque no sea cáncer», matiza.