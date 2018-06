Los rectores, convencidos de que el nuevo Gobierno revertirá los recortes

El presidente de la Conferencia de Rectores (Crue Universidades Españolas), Roberto Fernández, se ha mostrado hoy convencido de que gracias a la "nueva situación política" derivada del cambio de Gobierno se revertirán "los recortes sufridos injustamente y de forma muy poco meditada" por la Universidad española.

Fernández ha viajado hoy a Zaragoza para mantener un encuentro con representantes de la comunidad universitaria aragonesa y para compartir con ellos información sobre la situación actual de la Universidad española, de los retos a los que se enfrenta y de sus perspectivas de futuro.

Antes, en declaraciones a los medios de comunicación, ha reconocido que en los últimos tiempos las universidades han sufrido "recortes presupuestarios en todos los niveles", también en cuanto a recursos humanos, y espera que ahora esta situación cambie.

Sin embargo, Fernández considera que España tiene "el mejor sistema universitario" que ha tenido jamás en su historia, que es "muy equiparable" en cuanto a su eficacia y eficiencia al de la mayoría de los países europeos.

Ha agregado que las universidades representadas en la Crue están "muy proactivas" para que finalmente el Congreso de los Diputados pueda sustanciar una comisión en la que se debata la aprobación de una nueva ley orgánica de universidades.

Esta nueva norma, a juicio de Roberto Fernández, como mínimo debería reforzar la autonomía real de las universidades, flexibilizar los modelos de contratación e impulsar una gobernanza universitaria "más eficiente y eficaz".

La Crue estima que hay que mantener un sistema español con una legislación mínima para todos pero en la que se tenga en cuenta la pluralidad de las universidades en cada una de sus realidades territoriales, sus individualidades y su idiosincrasia.

Se tiene que entender, ha abundado, que "la Universidad es Estado y no Gobierno" y que tiene especificidades a la hora de funcionar y por eso Fernández ha planteado al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, con quien ya se ha reunido, la necesidad de solventar de forma prioritaria los problemas "muy graves" que causa a la universidad la ley de contratos públicos.

En caso contrario, ha dicho, el sistema universitario español "puede colapsar".

Por otro lado, se ha referido a la decisión del Gobierno de Aragón de subvencionar parte de la matrícula al alumnado aragonés que apruebe al menos la mitad de los créditos en los que se hayan matriculado el año anterior, siempre que estos sean al menos 42.

Aunque ha confesado que practica la política de "no injerencia" y no suele comentar las medidas que aplican los Gobiernos autonómicos, Fernández ha insistido en que la Universidad es "equidad social" y tiene la "gran baza" de ser un ascensor social, y por eso la Crue comparte que no se permita que un estudiante que quiera y merezca serlo no tenga la oportunidad.

Por tanto, todos los sistemas de becas y las políticas para rebajar los precios de las matrículas serán siempre "bien vistos" por la Crue.

Sin embargo, los rectores ya advirtieron de que esas rebajas, que son bienvenidas, "en ningún caso tienen que ir a costa de los presupuestos universitarios, sino que deben de ser una redistribución de los presupuestos estatales o autonómicos".