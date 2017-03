La reforma de la avenida Cataluña terminará en el 2021

La reforma de la avenida Cataluña de Zaragoza no finalizará hasta el 2021. Esta es la previsión del equipo de Gobierno de Zaragoza que tendrá que lidiar contra un gigantesco obstáculo: la financiación. La cesión de Fomento de este vial viene acompañada de 1,3 millones destinados solo para el asfaltado de la carretera, aunque el proyecto costará entre ocho y los nueve millones. El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, indicó que este año se licitará el contrato y se acometerán obras por valor de 776.000 euros.

PSOE y CHA, descontentos con el acuerdo que calificaron de «tomadura de pelo», acudieron con alternativas de financiación a la reunión de ayer convocada para analizar el acuerdo alcanzado con Fomento. Desde el PSOE, su portavoz Lola Ranera explicó que presentarán una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se incluya una partida de 3,6 millones en las cuentas del 2017 y del 2018 destinada al vial. En caso de que no se apruebe –o no haya presupuesto–, sugieren realizar una modificación de crédito en las cuentas del consistorio para que este año se destinen 3,2 millones y el próximo 4. Una propuesta que Muñoz aseguró que era «inviable» porque, por tiempos, no se podría ejecutar este año.

Desde CHA, y a través de Compromis, preguntarán al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, «por qué Zaragoza sigue siendo discriminada» ya que se han realizado cesiones en otras ciudades y con financiación. Además, presentarán una Proposición no de Ley (PNL) para que se produzca la cesión acompañada de ocho millones.