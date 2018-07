La reforma de la Imprenta Blasco se inicia en otoño para abrir en el 2019

Me produce vergüenza ajena ver en la fotos al concejal Pablo Muñoz de IU... Cuando fue IU, con su compañero José Manuel Alonso, la que se encargó de reventar el proyecto de CHA para recuperar la Imprenta Blasco. Para eso no dudó un ápice en aliarse con Belloch y con el PAR. Han pasado más de 16 años y ahora viene IU a ponerse las medallas por recuperar la Imprenta Blasco ¡Vamos hombre!. Hace falta tener morro para decir lo que estan diciendo. Ahora mismo se inicia éste proyecto de recuperar la Imprenta Blasco porque fue una de las condiciones de CHA para aprobar los presupuestos del 2018. Y por supuesto "ese pequeño detalle" se les olvida a los señores de ZeC con el alcalde a la cabeza. ¿desmemoriados? Yo diría jetas. Me da repugnancia ver al sr. Muñoz alardear del proyecto de recuperación de la Imprenta Blasco ¡hace más de 16 años que podía estar ya recuperada!... Pero claro en esa legislatura IU impuso el reventar todos los proyectos que CHA había dejado en marcha. Miopía política y sobre todo importarle un pimiento la ciudad, sus ciudadanos y su patrimonio. Así que no me vengan ahora vendiendo la moto. Que somos muchos los que tenemos memoria y sino es tan fácil como recurrir a la hemeroteca.