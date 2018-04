El refranero del Salud

Si algún aragonés añora los refranes, apenas tiene a un golpe de clic el poder disfrutar de algunos de ellos en la web del Servicio Aragonés de Salud. El viejo que cien años tenía, aprendía algo nuevo cada día; Poco sol, poca cena y poca pena y tu salud será buena; Pan tierno y vino añejo, dan la vida al viejo; Mozuelo que no duerme o viejo que endormece, algo padece; No hay cosa más sana que comer en ayunas una manzana.

Estos son solo algunos ejemplos de una de las bases de datos más curiosas de la Administración. Todos están relacionados con la sanidad, la edad, el cuidado y la prevención y existen, según fuentes del departamento, desde que se ofreció la posibilidad de pedir cita previa a través de internet para Atención Primaria y Especializada.

«En lugar de los tradicionales captchas —el sistema de reconocimiento para saber si el usuario que está accediendo a una aplicación es un humano o es una máquina— para verificar a la persona aparecen estas frases de forma aleatoria», añadieron fuentes de Sanidad.

El refranero popular salta directamente al acceder a la página de Salud Informa. Ahí, el paciente debe incluir su número de tarjeta sanitaria para pedir cita, así como el primer apellido del solicitante.

Palabra destacada

Seguidamente es cuando el usuario debe actuar ante el refrán y escribir, en un apartado específico, la palabra destacada en el propio refrán. En este caso, el término aparece en color rojo y eso es lo que el paciente debe escribir. Si no se hace de forma correcta, aparece la opción de «cargar nueva frase». Hasta que la palabra destacada no se escribe correctamente no es posible pasar a la siguiente pantalla para elegir la fecha y la hora de la cita médica con nuestro médico de Atención Primaria o Especializada.

Este mismo proceso se debe hacer para gestionar, cancelar o modificar nuestras consultas previas solicitadas. El caso es que si el refrán no se soluciona bien, el usuario no puede avanzar en su petición de consulta.

También hay refranes más socarrones, que van más allá de la salud o los cuidados, como De borrachos y panzones están llenos los panteones; Sin amar y sin yantar, nadie puede pasar; Médicos y abogados, Dios nos libre del más afamado. Sea cual sea, el toque de humor o la sonrisa está garantizada para el paciente aragonés que pida cita previa en internet.