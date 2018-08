Los regantes del Ebro instan al Gobierno a ejecutar la partida de la CHE para la limpieza

Sindicatos de riegos de Navarra, La Rioja y Aragón, junto con la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (Asafre), han instado al Gobierno de España a ejecutar la partida presupuestaria de 7 millones de euros a disposición de la CHE para la limpieza del Ebro y sus afluentes.

El represente de los sindicatos de riego de Milagro, Javier Pérez, y el presidente de Asafre, Alfonso Barreras, han expuesto esta reivindicación en una rueda de prensa celebrada en la localidad ribera, y en la que ha estado presente también la alcaldesa, Yolanda Ibáñez.

Pérez ha manifestado que "no se puede seguir como hace 40 años" en lo que respecta a las riadas y que las administraciones y los partidos políticos deberían "revisar su gestión" durante estas décadas pasadas.

Asimismo, ha justificado las peticiones de Asafre y los sindicatos de riegos al señalar que las administraciones solo cuentan con la opinión de agricultores y regantes cuando les interesa y que en la mayoría de ocasiones la respuesta a sus propuestas es "el silencio".

Pérez ha glosado datos que arrojan una cifra aproximada de 1.000 millones de euros de pérdidas en las últimas 11 riadas, que se han dado cada 3,5 años y con caudales de entre 2.000 y 2.900 metros cúbicos.

"¿Quién es el responsable de todo esto?", se han preguntado tanto Pérez como Barreras, quienes han subrayado que lo que falta es "voluntad política para poner soluciones efectivas" y han pedido que quienes toman las decisiones "salgan de su zona de confort".

El presidente de Asafre ha señalado además que las extracciones de grava son una práctica que ayuda a la limpieza de cauces y riberas, que se desarrolla en muchos ríos de Europa y que es una herramienta que contemplan otras confederaciones españolas pero que en el Ebro no se aplica.

A ese respecto, otro de los aspectos que han pedido desde ASAFRE y los sindicatos de riego es que, cuando ayuntamientos y regantes soliciten la limpieza de sus áreas fluviales, los departamentos de Medio Ambiente de las comunidades autónomas emitan informes favorables y la CHE ejecute las obras consecuentes en un plazo máximo de tres meses.

Según un estudio que ha citado Pérez, una limpieza y dragado en el Ebro en la zona de Navarra, Rioja y Aragón estaría estimada en unos 7 millones de euros a gastar en un periodo de 4 o 5 años, una cifra que es "la mitad de lo que cuesta una riada".

Javier Pérez ha reivindicado también que los agricultores y la industria agroalimentaria forman un eslabón muy importante tanto en la cadena de alimentación como en el mantenimiento de la biodiversidad en los territorios.

Además, Pérez y Barrera han transmitido que "no apoyarán" planes que no busquen un cambio en la gestión y que "no se puede estar esperando a la próxima riada", apremiando a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que se ponga a trabajar "porque todavía no se han solventado los daños de la última inundación".

Asefre es una asociación constituida en Aragón en 2015 que se compone de entidades de toda índole, desde sindicatos de riego y representantes del sector agrícola hasta clubes deportivos o asociaciones de vecinos, con el objetivo de defender los derechos y proponer soluciones para los afectados por las inundaciones.

En la actualidad, está formada por 50 asociados y desde principios de este 2018 ha unido esfuerzos con regantes de Navarra y Aragón, según han explicado Pérez y Barreras.