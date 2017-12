Registradas 88 enmiendas de CHA y PSOE por valor de 17,8 millones

Los grupos municipales de izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza dieron ayer el pistoletazo de salida al proceso de negociación del presupuesto para el 2018, con el final del plazo para presentar enmiendas. Sin ponerse de acuerdo ni pactar el contenido de las mismas, ni garantizar la aprobación el próximo mes de enero, los dos partidos llamados al apoyo del proyecto de Zaragoza en Común (ZeC), PSOE y CHA, finalmente pusieron unos mimbres para el mismo que se basa en aceptar un total de 88 enmiendas para mover de ese documento inicial hasta 17,88 millones de euros. Fueron 39 por parte de los socialistas, por valor de 12 millones, y otras 49 de los nacionalistas, por otros 5,88.

Así lo anunciaron ambos partidos, que pusieron el acento de nuevo en cómo condiciona el acuerdo la estrategia inicial de ZeC de presentar en solitario, aunque mientras el nacionalista Carmelo Asensio confiaba en que se diera la aprobación, los socialistas condicionaron su voto a la entrega, antes del 8 de enero, del cronograma con el que prevé ejecutar las enmiendas de su partido, para hacer un seguimiento durante el año de su «intencionalidad» de cumplir. Y que, mientras tanto, no lo apoyará.

«Hay muchas incógnitas en el horizonte. Significa que la pelota sigue en el campo y que el partido no ha finalizado. Se han hecho amaños y trampas, y no sabemos aún si acabaremos con fair play», explicó el edil socialista Javier Trívez, para acallar a quienes dan por hecho el acuerdo. Como hizo el responsable de las finanzas, Fernando Rivarés, quien compareció después, para asegurar que con CHA «se han pactado las enmiendas al 100%» ya y que con los socialistas «no puede no haber presupuesto» el año próximo.

Sobre la mesa, algunas decisiones sí han quedado patentes, como la de vaciar la partida para la ampliación del servicio Bizi a toda la ciudad para incluir sus proyectos nuevos.

Mientras, el PP añadió al global otras 188 enmiendas, 13 de ellas referidas a las bases de ejecución y valoradas en 86,3 millones de euros. Con apuestas muy focalizadas en la movilidad eléctrica, las mejoras en el bus, el impulso a la innovación tecnológica... O como decía su portavoz, Jorge Azcón, «que el dinero de los zaragozanos vayan a los principales problemas» y «no a los líos de la izquierda». Sara Fernández, de Ciudadanos (C’s), registró otras 72 enmiendas, por valor de 4,8 millones, con la intención de impulsar iniciativas que ya han sido aprobadas en el salón de plenos y que no se han cumplido. Además de una a la totalidad. Sumando todas, incluyendo 4 de ZeC, se plantea mover 99,68 millones.