Un reventón en la calle Leyva deja sin agua a más de 120 vecinos

Un reventón en una tubería de la calle Antonio Leyva, del barrio zaragozano de Oliver, dejó ayer sin agua, durante horas, a más de 120 vecinos y locales en el tramo comprendido entre las calles Reina Petronila y Miguel Artigas, obligando a desviar el tráfico rodado y las líneas de autobús 21, 53 y N3. Si se cumplen las previsiones y los trabajos se desarrollan sin incidencias, la calle estará cerrada hasta el próximo martes. El incidente se produjo antes de las 06.00 horas en una tubería antigua de fibrocemento, de 250 milímetros de diámetro, que abastece a la zona que iba a ser sustituida en la reforma integral de esta calle prevista para finales de este año. Las actuales tienen entre 100 y 150 milímetros de diámetro.

Desde Urbanismo explicaron que la avería había afectado a los hogares que se encuentra entre Miguel Artigas y Obispo Paterno y Reina Petronila y Domingo Perón.

Alrededor de 120 usuarios no tuvieron suministro de agua durante todo el día. La cifra no fue muy elevada dado que en esta zona no hay edificaciones en altura, sino casas bajas y parcelas.

Desde primera hora se colocó una toma de agua alternativa para que los vecinos y locales de la zona tuvieran suministro.

Las brigadas municipales comenzaron los trabajos de reparación a primera hora de la mañana. Según indicaron desde Urbanismo, está previsto que el martes hayan finalizado las obras de reparación y pavimentación, siempre y cuando no se produzca ningún reventón nuevo, algo que pasa con frecuencia cuando se arreglan tramos determinados en tuberías antiguas, que con el cambio de presión acaban sufriendo la misma suerte.

BUS

En cuanto al recorrido de las líneas de transporte público desviadas, la 21 modificará su ruta desdela terminal de Alberto Magno, girando a la derecha a Antonio Leyva, Ibón de Plan, carretera de Madrid y Vía Hispanidad. En el caso de la 53 y la N3, se desviarán por Lagos de Coronas a Ibón de Plan, carretera de Madrid y Vía Hispanidad. El tráfico rodado también fue desviado por las calles adayantes a Antonio Leyva.