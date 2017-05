El ritmo de las obras del hospital de Alcañiz no se verá afectado por su consignación

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado hoy que el ritmo de la obras del hospital de Alcañiz (Teruel), que empezarán en septiembre, no se verá en absoluto afectado por las mermas que ha sufrido su consignación presupuestaria en las cuentas de 2017.

Lambán ha contestado hoy a una respuesta formulada por la portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, en el Pleno de las Cortes, por los plazos previstos para la puesta en marcha del hospital de Alcañiz después de las modificaciones en su consignación presupuestaria, de 11,2 millones de euros en principio y que ha quedado en 2,2 después de la introducción de varias enmiendas en la tramitación parlamentaria de lo presupuestos.

"Si algo saben los vecinos de Alcañiz y su comarca es que este Gobierno va a cumplir sus compromisos con ellos", ha reiterado Lambán.

El ejecutivo, ha recordado, mandó a las Cortes un presupuesto con once millones de euros, pero se introdujeron enmiendas, que no son responsabilidad del Gobierno pero que no le parecen "mal", porque dados los tiempos no es previsible que todo el dinero previsto se ejecute.

Ese dinero, ha dicho, se va a destinar a atender otro tipo de necesidades sanitarias.

Pero ha ofrecido su garantía de que la obra, teniendo en cuenta que la tramitación del proyecto está adelantada y solo resta la apertura de los sobres de las plicas para proceder a la adjudicación de la obra, comenzará en septiembre, y que su ritmo "no se verá en absoluto alterado por la consignación", en tanto en cuanto, además, será posible introducir modificaciones presupuestarias.

La obra "no tendrá problemas ni un día" por este motivo, ha insistido Lambán.

Gaspar, por su parte, ha exigido al Gobierno "certidumbre" acerca de esta obra, que se lleva esperando "mucho tiempo", y ha exigido también responder entretanto a la necesidades del viejo hospital, "que se sigue deteriorando".