Rivarés cede y el pleno decidirá el gasto en sociedades y patronatos

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ha cedido a las peticiones de la oposición y el pleno decidirá el gasto de las sociedades municipales y patronatos, que ascienden a 12,3 millones correspondientes a proyectos que, en realidad, tendrían que ser aprobados por ambos organismos. La oposición declaró no disponibles sus partidas después de que el alcalde, Pedro Santisteve, decidiera expulsar a los grupos municipales de las sociedades de manera que ZeC no podía utilizarlas.

Esta moción, aprobada por PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA en marzo y en junio, iba acompañada de una alternativa para evitar que asuntos de relevancia fueran paralizados. Las dos mociones ofrecían al Gobierno municipal la posibilidad de llevar a comisión y a pleno aquellos proyectos más urgentes. Y esto es lo que plantea ahora el concejal de Economía, Fernando Rivarés, que ha decidido llevarlos todos de forma conjunta y que ascienden a 12,3 millones y afectan a 60 programas que, según el concejal, no se pueden desarrollar en estos momentos.

Según el edil, esto no significa que haya habido «un cambio de planteamiento político» por parte del Gobierno de ZeC. «Seguimos pensando que las mociones no son correctas», matizó. Preguntado sobre por qué ha esperado hasta julio para someter a votación plenaria las partidas, Rivarés eligió como respuesta la crítica, y acusó a la oposición de no haberlo hecho cuando no tienen competencias al respecto, ya que solo el Gobierno puede presentar los expedientes para someterlos a votaciones. «Podría haber sido en abril, sí», acabó admitiendo.

«Ante el bloqueo –de la oposición–, es más importante la ciudad y cada grupo tendrá que votar sí o no a disponer de las particas», explicó. Ni PSOE ni CHA aclararon si votarán a favor de la totalidad de los 12,3 millones, formaciones que apoyaron el presupuesto del 2018. Por ahora, desconocen el orden del día de la comisión de Economía del lunes y también los expedientes por lo que, coincidieron, no podían dar una respuesta al respecto.

Tampoco Rivarés les comunicó su intención de someter a votación la totalidad de las partidas. «Estamos haciendo lo que nos dijeron, eso es preparar el terreno», respondió el concejal de Economía en referencia a la nula comunicación que existe entre los tres grupos de la izquierda desde la decisión del 9-F.