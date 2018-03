Rivarés no pagará la deuda de Tiro de Pichón pese a la sentencia

Quienes creían que la polémica por la expropiación de los terrenos donde se encuentra el Tiro de Pichón de Zaragoza se había terminado con la sentencia del Tribunal Supremo, se equivocaban. Ayer, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, dejó muy claro que los presupuestos del 2018 no contemplan ninguna partida para pagar los 9,6 millones, que fija la condena.

«No hay partida porque no queremos pagar porque creemos que no tenemos que hacerlo», señaló Rivarés durante la comisión de su área, a pregunta de Ciudadanos (Cs), que reiteró que el consistorio no está dispuesto a abonar por la expropiación más de los 2.348.467 que ya se pagaron en su día.

El Tribunal Supremo ratificó que el precio correcto de expropiación de los terrenos del Tiro de Pichón-Club de Campo La Almozara debió de ser de 9,6 millones de euros, rechazando así el último recurso interpuesto por el consistorio.

Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el Alto Tribunal rechazó revisar el caso por un documento de 1976 que el consistorio entendía «decisivo».

El concejal insistió en que se trata de una zona inundable de dominio público por lo que el aprovechamiento del suelo no debería destinarse para el fin actual. «No queremos pagar para que alguien consiga diez millones para un negocio de las viejas familias con dinero público», matizó Rivarés.

Según el concejal, el Supremo únicamente se refirió a un proceso que en su día no se hizo correctamente, pero, interpretó, «no nos quitó la razón», en referencia a los aprovechamientos.

Desde Cs, Sara Fernández lamentó la actitud del concejal, en referencia a «las viejas familias». «Apoyamos su postura, pero no sus referencias con cierto retintín», criticó Fernández.

El alcalde, Pedro Santisteve, ya anunció tras conocer la sentencia que agotarían todas las vías posibles para evitar pagar.