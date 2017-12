Ros confía en que se acepten los recursos y se "paralice" mañana el traslado de las obras

El alcalde de Lleida y presidente del PSC, Àngel Ros, ha "confiado" en que se acepte alguno de los recursos presentados contra la orden del juez de Huesca de devolución de las 44 piezas del Monasterio de Sijena depositadas en el Museo de Lleida, y que mañana por la mañana se "paralice" el traslado.

El magistrado suplente del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Huesca ha autorizado el uso de la fuerza para llevar a cabo el traslado de las 44 piezas ante la falta de colaboración del Museo de Lérida para facilitar el proceso.

Ros ha aludido a la cuestión en declaraciones a los medios tras un acto electoral en el Teatro Municipal de l'Escorxador en Lleida junto al líder del PSOE, Pedro Sánchez, el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, y el cabeza de lista del PSC por Lleida, Òscar Ordeig.

El alcalde ha recordado que existen cuatro recursos presentados por la Generalitat, el consorcio del museo, la Diputación de Lleida y el Ayuntamiento de la ciudad, en este caso por él mismo.

"Debemos esperar y confío en que alguno de estos recursos sea atendido y tengamos una resolución que pueda cancelar y paralizar el envío de las obra a lo largo de mañana por la mañana".

Ros ha explicado que la base de su recurso es "muy clara", por un lado apuntando a que "el artículo 155 de la Constitución que se invoca en el auto del juez de Huesca prevé y ha permitido restaurar el orden constitucional y estatutario en Cataluña, pero no es un artículo pensado para incidir en contenciosos entre administraciones o entre administraciones y particulares".

Y, en segundo lugar, que se trata de una "ejecución provisional cautelar, que cuando todavía la sentencia tiene recorrido y no es firme, solo se ejecuta cuando hay un riesgo para el bien que se intenta proteger. Y en este caos no procede, porque no hay ningún riesgo".

Por otro lado, sobre una posible manifestación convocada por la CUP, ha dicho que "las manifestaciones ciudadanas que pueda haber, los ciudadanos pueden hacerlas. Y mientras se hagan en los cauces de absoluto respeto, el derecho de manifestación es reconocido".