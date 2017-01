Rudi rechaza la armonización fiscal y defiende la competencia entre comunidades

La presidenta de la comisión organizadora del próximo Congreso Nacional del PP y expresidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, se ha mostrado hoy contraria a la armonización fiscal autonómica y ha defendido la competencia entre comunidades para atraer inversiones.

"Eso de armonizar para que me den y yo no tenga que dar cuenta a mis electores, no soy partidaria", ha dicho Rudi tras la diferencia de criterios en torno a la armonización fiscal que se puso de manifiesto ayer en la reunión de la Conferencia de Presidentes.

En una comparecencia ante los periodistas para informar de algunos detalles del XVIII Congreso Nacional del PP, Rudi ha señalado que cuando hay corresponsabilidad fiscal por parte de las autonomías, se debe asumir también la responsabilidad de cada uno en la gestión de los tributos.

Ha recordado que los alcaldes asumen su responsabilidad a la hora de fijar los tipos de los tributos locales y, por tanto, toman decisiones al respecto frente sus ciudadanos y sus votantes.

De la misma forma, ha considerado que las comunidades autónomas tienen margen de maniobra en impuestos como el IRPF, y cada gobierno tiene que plantear su proyecto político.

Además, ha subrayado que las autonomías entran en competencia para atraer inversiones, momento en el que ha recordado que cuando ella era presidenta de Aragón, una de las primeras cuestiones que exponía a la hora de obtener inversiones era que se trataba, después de Madrid, de la segunda comunidad donde menos impuestos se pagaban.

"Ahora ya no, ahora es de las que más se paga", ha añadido antes de subrayar que eso permitirá a los ciudadanos aragoneses contrastar los dos modelos cuando lleguen las próximas elecciones autonómicas.