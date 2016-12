Rudi valora que el ministro visite Aragón «con los deberes hechos»

Los compromisos del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no sorprendieron en exceso a los populares aragoneses, quienes reconocieron que «las obras pendientes siempre están sujetas a la disponibilidad presupuestaria».

Fue la presidenta del PP en la comunidad, Luisa Fernanda Rudi, quien valoró la «buena disposición» del Gobierno de España en materia de infraestructuras y del propio ministro de quien destacó que ha visitado Aragón «con los deberes hechos».

Durante una reunión entre Rudi y De la Serna, previa a la mantenida con el jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, acordaron mantener un seguimiento detallado del desarrollo de estas prioridades para que tanto desde el ámbito de la gestión administrativa de redacción de proyectos, licitación y ejecución de las obras, como desde el área presupuestaria, a finales del 2017 se constate un importante avance de las infraestructuras en Aragón que dependen de Fomento.

PRESUPUESTOS

Tras este encuentro, Rudi mantuvo una reunión con todo el grupo popular en las Cortes para hacer un análisis del año político. Allí, la presidenta de los populares y senadora autonómica afirmó que si la DGA no saca adelante los presupuestos para 2017 tendría «toda» la responsabilidad política y demostraría ser «inútil para los aragoneses». Insistió en que Lambán tiene la responsabilidad de buscar una mayoría que le permita aprobar las cuentas y que los aragoneses no sean «los grandes perjudicados por la incapacidad política de quien les está gobernando».

Destacó la preocupación de los diputados de su formación por la inmediata prórroga de los presupuestos del 2016, que se producirá por duodécimas partes y teniendo en cuenta los aprobados inicialmente y no los que se han venido ejecutando, entre los que hay «diferencias sensibles» porque los primeros eran «para salir del paso» y ha habido que irlos rectificando «permanentemente», en ocasiones con el PP saliendo «en auxilio» del Gobierno. No obstante, recordó que el Ejecutivo PSOE-CHA rechaza su colaboración tras la insistencia de Lambán en decir que Aragón «tendrá presupuestos de izquierdas o no los tendrá».

Rudi descartó una moción de censura porque no sabe si contaría con apoyos suficientes y, por tanto, sería un esfuerzo «inútil» y «los esfuerzos inútiles llevan a la melancolía», y se limitó a señalar que «los aragoneses se lo valorarán». Sí que anunció que si pasa enero y sigue sin haber tomarán acciones.