Sánchez quiere un PSOE de izquierda frente al centrismo de la gestora

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Vamos Pedro, tienes al alcance de tu mano acabar con el PSOE, cada elección a la que te has presentado has sacado peores resultados, tus delfines en las elecciones auonómicas llevan a la ruina al partido, y lo mejor de todo quieres dirigir un partido que en sus siglas se denomina como obrero y español, pactando con podemitas, que no quieren ni ver a los trabajadores, y con los independentistas, que quieren destruir España, vamos Pedro, a acabar con tu trabajo.!!