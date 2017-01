Las sanciones a locales de juego crecieron de 10 a 188 en dos años

Las sanciones a locales de juego en Aragón se han disparado hasta alcanzar, en el recién terminado 2016, las 188. La cifra puede parecer poco relevante, pero supone un tremendo aumento respecto a las 62 del 2015 y, sobre todo, si se considera el número de expedientes sancionadores casi residual de los ejercicios anteriores. Durante el 2013 y el 2014 solo se detectaron 10 incumplimientos cada año entre los locales inspeccionados.

Fuentes de la Dirección General de Interior vinculaban este llamativo aumento de sanciones al incremento de las inspecciones por parte de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía en Aragón. Una tendencia que se agravó desde el segundo semestre del 2015, cuando se dieron la gran mayoría de los 62 expedientes del año.

En cuanto a los motivos de estas sanciones, las mismas fuentes aseguraban que, en su mayoría, derivan de la detección de menores y de autoprohibidos –ludópatas que se inscriben en un registro para no poder entrar a los locales– en los controles. También las hay por errores en la comunicación de actividades, o por no tener actualizado (o no acceder) al citado registro. Preocupan particularmente los menores, por el auge de la ludopatía temprana.

CONTROLES / Fuentes consultadas del sector del juego negaron que falte control de los autoprohibidos. Sí se da, admitían, presencia de menores, pero no tanto por falta de control como por el uso por parte de estos de carnets falsos u otras triquiñuelas para poder apostar en los locales.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Salones de Juego (Aesa), Raúl Rubio, reconocía que ha constatado en el 2016 un incremento en la actuación sancionadora de la Administración, pero lo achacaba «al cambio de criterio de esta en la interpretación de las normas reguladoras».

«Una situación conflictiva» que ha dado lugar a la incoación de los expedientes sancionadores y que está pendiente de resolución en la vía judicial, afirma.

El cambio ha consistido en la obligación impuesta por la Administración, si bien no contemplada en la norma, de tener identificados a los clientes en la zona de hostelería de las salas de juego.

Rubio resaltaba que el cambio de criterio de la DGA en relación con las promociones es otro de los asuntos que también ha dado pie a numerosas actas. A partir de ahora, los anuncios sobre partidas, que hasta el momento se consideraban una comunicación interna, tienen que ser presentadas al Departamento de Justicia e Interior. No obstante, asegura que, a partir del segundo semestre del año pasado, se adaptaron «a los nuevos criterios» y las sanciones se redujeron.

El presidente de Aesa insistía en que mantienen «el compromiso con la legalidad, y en concreto con el control de acceso de menores y prohibidos dentro de las salas pero, independientemente de errores puntuales, los cambios de interpretación dispararon a principios de año el número de expedientes».

FALTA DE DIÁLOGO/ «Estamos convencidos de que buena parte de los problemas de los que estamos comentando se habrían solucionado si hubiera existido una mayor colaboración, cooperación y comunicación con la Administración», recalcaba, mientras resaltaba que la directora general de Interior, María Ángeles Júlvez, se comprometió a convocar una mesa de trabajo sectorial con el fin de unificar criterios. «Pero lamentablemente a día de hoy no tenemos noticias al respecto», afirmaba el empresario.