Sanidad no adjudicará el hospital sin presupuestos

El Departamento de Sanidad recalcó ayer que, aunque la tramitación del futuro hospital de Alcañiz «sigue su curso sin problemas», el proceso quedará paralizado antes de adjudicar la obra si no se aprueban los presupuestos de la comunidad.

Ayer se celebró la primera mesa acerca del acondicionamiento de la parcela para comprobar la solvencia técnica y financiera de las empresas presentadas. A cuatro de las 16 que optan a estos trabajos se les pidió que aporten, antes del viernes –cuando se abren los sobres con las ofertas económicas–, documentación complementaria.

En lo que respecta a la obra, en las próximas semanas se convocará la tercera mesa de contratación para abrir la oferta económica, la última antes de adjudicar el contrato.

Ayer, la plataforma en defensa de los servicios públicos y derechos sociales del Bajo Aragón Histórico volvió a concentrarse a las puertas del hospital para reclamar que se acometa la construcción del nuevo centro. «Creemos que pueden agilizar los trámites del comienzo de la construcción del hospital ya con las nuevas medidas normativas de las que disponen y se han dotado. Que no unan el inicio de la construcción con el apoyo o no de los presupuestos y que empiecen por ejecutar el presupuesto del año pasado que no se hizo», indicaron desde el colectivo, que pidió que «en cuanto los presupuestos sean aprobados se deben agilizar y hacer cumplir todos los plazos anunciados».