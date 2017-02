Santisteve afirma sobre la municipalización del 010 que cumplirá con su programa

El alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha afirmado sobre la municipalización del servicio de atención telefónica 010, suspendida cautelarmente después del recurso presentado por la CEOE, que ZeC cumplirá con el programa electoral que le llevó al consistorio.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la manifestación a favor de los refugiados en Zaragoza, Santisteve ha apuntado que el equipo de Gobierno no está preocupado, porque han cumplido con la legalidad en todo el proceso, sin saltarse "en ningún momento" informes técnicos.

Ha reconocido que puede haber discrepancias con el interventor municipal, como ocurre, ha dicho, en muchos ayuntamientos, y ha insistido en que, en este asunto, lo que quieren dejar claro es Zaragoza en Común (ZeC) cumplirá su programa.

"Podremos o no remunicipalizar servicios, pero estaremos de alguna forma haciendo pedagogía social hacia la ciudadanía, para que vea y entienda como durante años se han externalizado servicios públicos a costa de los ciudadanos", ha precisado.

Ante esto, ha señalado que su obligación es cumplir con el programa electoral que le llevó a la alcaldía y ocupar el lugar que pide la ciudadanía, que es, ha dicho, la defensa de los servicios públicos.

"No es una cuestión de ganar o perder, es una cuestión de debatir es un conflicto que está claro y ahí está la CEOE, abanderada de las privatización y recortes, y nosotros tenemos que ocupar el lugar que nos piden los ciudadanos, que es la defensa de los servicios públicos", ha explicado.

Por otro lado, Santisteve se ha referido también a la investigación judicial al concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, por la caída de una viga en la 'Octoberfest' durante las pasadas Fiestas del Pilar.

Al respecto, ha indicado que el concejal mencionado debe responder porque así lo pide la representación de la víctima, como corresponde en todo proceso de averiguación de hechos.

"Yo como abogado penalista he pedido la imputación de los últimos responsables para contribuir al esclarecimiento de los hechos, me parece que es obligado acudir", ha comentado Santisteve, quien ha añadido que, aunque no hubiera sido imputado, debería ir como "testigo".

"Probablemente nuestros servicios municipales así lo habrían hecho", ha recalcado.

Por último, ha insistido en que el Ayuntamiento ha cumplido con la legalidad y ha agregado que, si a raíz de esta investigación, hay que mejorar lo procesos, "así se hará", al tiempo que ha señalado que estos sucesos ocurren también en muchas ciudades.

"No hay que darle más trascendencia, pero aquí cualquier cosa, la hagas bien o la hagas mal, ya sabemos que va a generar mucho ruido, porque lo que no interesa es demostrar que nosotros estamos cumpliendo con la ley", ha concluido.