Santisteve condiciona la readmisión de la oposición en las sociedades

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, está dispuesto a readmitir a los grupos de la oposición en las sociedades municipales siempre y cuando, PSOE y CHA firmen un acuerdo previo que le asegure al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) que votarán a favor de determinados proyectos. Los grupos de la oposición no se fían y piden que haga todo lo contrario, que primero rectifique y, solo entonces, negociarán.

El primer edil, en paralelo al debate que se está desarrollando en el Congreso, con la moción de censura a Mariano Rajoy, quiere recuperar los apoyos de la izquierda y «aislar» al PP en el consistorio. «El ayuntamiento tiene que unirse para intentar aislar al PP en todas las instituciones», matizó el portavoz de ZeC, Pablo Muñoz. Si la estabilidad política no se retoma lo que resta de legislatura estará perdida y ZeC no podrá sacar adelante los grandes proyectos que ha anunciado en reiteradas ocasiones. Por ello, rectificará y devolverá la proporcionalidad de las sociedades, pero siempre y cuando las formaciones se comprometan a apoyar su plan de vivienda, el de movilidad urbana sostenible, los presupuestos y las ordenanzas fiscales del 2019.

DECRETAZO / Esto es lo que Santisteve le ofreció ayer a PSOE y CHA, pero con condiciones. Entre ellas, quiere evitar que en el pleno de hoy se debata la moción conjunta de PP, PSOE y Ciudadanos (Cs) por la que se volverán a bloquear, y de forma indefinida, las cuentas de las sociedades, o la presentada por los socialistas para anular el decretazo del concejal de Economía, Fernando Rivarés, que desoye la decisión plenaria de marzo que, precisamente, bloqueaba las cuentas.

CHA exigió al alcalde que la rectificación se adopte antes de la celebración del pleno de hoy en una junta de Gobierno, algo que ya anunció Santisteve que no hará alegando que «no está convocado», pese a que puede hacerlo en cualquier momento.

«El Gobierno está dispuesto a todo siempre que haya acuerdos políticos y voluntad política», manifestó Santisteve sin pronunciar la palabra proporcionalidad y anunció que no se aplicará el decretazo ni se gastará ni un euro de las sociedades si antes no cuenta con su apoyo.

PSOE y CHA –y Cs y PP– le exigen que para que la «normalidad democrática» vuelva al ayuntamiento tiene que respetar el resultado de las urnas y anular el decreto de Rivarés y el acuerdo de Gobierno del 9 de febrero (9-F) por el que decidió tomar el control del capital de las sociedades.

El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, aseguró que, si rectifica, se compromete a desatascar los asuntos más importantes de los patronatos «en una semana». Para el socialista, «lo que está sucediendo en el Congreso, sacar a la derecha del Gobierno, PSOE y CHA ya lo hicimos en junio del 2015», en referencia a la investidura de Santisteve, que salió adelante con sus apoyos.

Desde CHA, su portavoz Carmelo Asensio indicó que «si devuelven la normalidad nos sentaremos a negociar y a dialogar de todo». «Si antes del pleno convocan una junta de Gobierno y anulan el decretazo –de Rivarés– y el acuerdo del 9-F cambiará la situación del ayuntamiento», aseguró, e insistió que no se sentarán a hablar si antes del Gobierno «no es capaz de reconocer que la decisión del 9-F fue inapropiada y poco acertada».

Pérez Anadón dejó claro que no se fía del Gobierno. En los últimos días el alcalde ha dicho que la oposición está para opinar, no para tomar decisiones, han firmado un decreto, nos han llevado al contencioso. Esta no es la mejor manera para devolver la normalidad», insistió.

Hoy se celebrará el pleno como siempre, sin esa normalidad democrática que todos quieren devolver al ayuntamiento porque las dos partes exigen un gesto antes de firmar cualquier acuerdo. Eso sí, esta vez la sesión se desarrollará con la mirada puesta en el Congreso y en la moción de censura que también será debatida en la sesión.