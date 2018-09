Santisteve dice que no le preocupa "en exceso" que no haya Parking Norte

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha expresado que no le preocupa "en exceso" que no haya Parking Norte estas Fiestas del Pilar y ha mantenido que siempre por estas fechas "parece que va a haber problemas de todo tipo" y, sin embargo, los Pilares aumentan su valoración cada año.

En declaraciones a los medios, Santisteve ha instado a dejar trabajar al consejero de Cultura, Fernando Rivarés quien, por su parte, ha mostrado sus dudas sobre que sean "los plazos" los motivos de la renuncia de Ferias Lanzuela a gestionar el Parking Norte y ha aseverado que "hay algo que no han contado".

Santisteve ha insistido en que la ciudad tiene suficientes alternativas festivas y nuevos modelos de ocio juvenil no basados en el "consumo masivo de alcohol", el cual ha cuestionado en declaraciones a los medios con motivo de la visita a uno de los nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos.

El alcalde ha dejado claro también que la situación actual hay que ponerla "en el haber de la iniciativa privada" por cómo se ha comportado en el proceso de licitación y ha considerado "un tanto sorprendentes" las "maniobras" de la ganadora del concurso, Ferias Lanzuela, que renunció a gestionar el espacio solo un día después de la adjudicación.

"Si ya veía que no podía, debería haberse retirado antes de marear la perdiz", ha subrayado.

Además, el alcalde ha recalcado que va a haber espacios de convivencia para las peñas en los barrios, que se mantiene la oferta en Valdespartera y que se sigue trabajando para ver si hay alguna vía para que no se pierda el Parking Norte.

Tras asistir a la presentación de la edición especial de Ambar para las próximas fiestas del Pilar, Rivarés ha insistido, por su parte, en que el Ayuntamiento no tomará ninguna decisión hasta que tenga los informes técnicos y jurídicos solicitados tras la renuncia de Ferias Lanzuela ni hará "nada" que ponga en peligro la seguridad de la ciudadanía.

"Me gustaría saber qué está pasando" para que cinco horas después de aceptar la adjudicación, Ferias Lanzuela renunciara a la misma y si "eso tiene que ver con los plazos o con otras cuestiones" porque "nadie ha explicado por qué ha renunciado", pese al comunicado de cinco folios remitido ayer por la empresa.

Los plazos dados para levantar las instalaciones "son los mismos el miércoles a las cinco de la tarde" -cando el Gobierno de Zaragoza, en reunión extraordinaria, aprobó la adjudicación a Ferias Lanzuela por unanimidad- "que a las 22.00 horas" del miércoles, que es cuando la adjudicataria envió un "whasapp" a Rivarés comunicando la renuncia que presentaron ayer por la mañana en el Ayuntamiento.

"Si a las 17.30 de la tarde es motivo de celebración, ¿qué pasa para que a las once de la noche no lo sea y se renuncie?", se ha preguntado el consejero municipal, quien ha zanjado: "Hay algo que no nos han contado"

Además se ha preguntado por qué Ferias Lanzuela "mantenía la candidatura" si pensaba que no le iba a dar tiempo y lo había advertido como dice, y también que si ellos creen que no se puede, "por qué los demás creen que sí".

Rivarés ha insistido en que esperará a los informes técnicos y jurídicos encargados y que llegarán como tarde el lunes "para ver cuáles son las opciones". En ese caso, si la única que hay es adjudicarlo a Pam, segunda en el concurso, "fuera problemas", y si hay más opciones se optará "por la mas rápida y la mejor para la ciudad".

Ha señalado que no ha mantenido contactos con Pam, porque "el consejero no debe legalmente ni éticamente" contactar con nadie del concurso hasta que no haya un informe jurídico "para no comprometer la legalidad del proceso" y ha aseverado que "habrá espacio festivo para las peñas".

Entre los más de 500 actos festivos, el Parking Norte "no es el más esencial", ha indicado, tras recordar que nació después de la Expo de 2008 y que hasta entonces hubo "nueve o diez pabellones festivos", como la Chimenea, el pabellón francés, y el espacio Moret. "Unos nacen y otros mueren y ya está", ha zanjado Rivarés.