Santisteve pide una Academia General Militar no militarista y reducir las instalaciones de defensa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Europa no puede continuar siendo antimilitarista. es imposible ser una potencia economica fuerte sin un ejercito fuerte. Esto sirve especialmente para España donde ciertos politicos parecen antimilitaristas sin ninguna base racional porque no se han dado cuenta de que el ejercito actual no es el franquista.