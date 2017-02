Santisteve reitera que facilitará información sobre el accidente de la Oktoberfest

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha incidido hoy en que "no hay ningún inconveniente en facilitar toda la información" que tiene el consistorio en relación al accidente en la Oktoberfest en las pasadas Fiestas del Pilar.

Lo ha hecho en declaraciones a la prensa tras una reunión con miembros de la Comisión Europea contra el Racismo y tras producirse la junta extraordinaria, que no ha presidido el alcalde, celebrada ante la petición de los distintos portavoces de la oposición y que fue reclamada por el Grupo Socialista y rechazada en primera instancia.

El alcalde ha explicado que hasta que no estén personados en el procedimiento judicial no se puede saber "más de lo que había en el expediente" y del que, ha insistido, "no se ha hablado nada durante estos meses y si no se ha hablado nada, es que el curso de investigación seguirá el cauce habitual".

En relación a las responsabilidades políticas del concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, Santisteve ha dicho sentirse "sorprendido" de que "se pueda mentar el tema".

"En todas las ciudades ocurren problemas de esta índole y nadie dice nada. Y en otras comunidades autónomas ocurren temas muy grandes y ya sabemos qué respuesta están dando algunos", ha declarado, aunque ha aclarado que el asunto de la carpa "no tiene nada que ver con los problemas de otras latitudes".