Santisteve sale del zulo institucional

El tiempo de las banderas en el balcón consistorial ha pasado a la historia en el Ayuntamiento de Zaragoza (hoy las ponen la gente en sus casas), a la vez que el de las paredes de cristal y las prometidas rendiciones de cuentas ante la ciudadanía, de las auditorías anuales de sus cuentas y del revisionismo a legislaturas anteriores basado en que cualquier tiempo pasado fue peor. El momento actual, en el que llega mañana el debate sobre el estado de la ciudad, es el de un Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) envuelto en mantras de una oposición mayoritariamemente en contra: radicalidad, falta de diálogo, improvisación, política de gestos... Contra todos ellos tendrá que salir a la moqueta roja del salón de plenos el alcalde Pedro Santisteve. Para defender que no son víctimas del zulo institucional en el que han convertido la planta noble de la casa consistorial.

Tanto mirar desde su torreón a los poderes fácticos y a las cavernas mediáticas que supuestamente les oprimen, ZeC se ha olvidado de que cuando las paredes de cristal se vuelven en muros de piedra no solo no dejan entrar la luz exterior, tampoco les deja ver la calle. Y ese era su campo de batalla antes de gobernar, no los tribunales, que también se han convertido en el salón de plenos donde sus decisiones unilaterales acaban frenadas en seco. Pasó con el rescate del 010 y la subrogación de las 14 trabajadoras, con la ampliación del Bizi a toda la ciudad... No se le puede negar que al menos ahora son temas de calado y que afectan a toda la ciudadanía, no asuntos que extrañan por ser tan pintorescos a veces como innecesarios.

¿Profesional o aprendiz?

En su evolución se ha despojado de uno de sus argumentos estrella para justificar esa supuesta soledad. La inexperiencia frente a los «profesionales» de la política, como denominó el propio Santisteve a los partidos y concejales con varias décadas en las instituciones. Él y su equipo ya han superado el ecuador de legislatura y esta vez no le servirá la excusa el aprendizaje. A falta de 17 meses, lo que no se impulse ahora, de cara a un 2018 con nuevos candidatos dentro y fuera del salón de plenos, se puede dar por olvidado. Y ese será, para bien o mal, su único aval.

El problema es que esa sensación ya se ha extendido por todos los grupos municipales. Solo les quedan 17 meses a todos, a la izquierda para hacer algo, incluido el PSOE, que ahora ha lanzado el mensaje en las redes de que #Nosomosiguales a ZeC, a pocos días del debate. Y a CHA, que con tres fotos junto al Gobierno en las últimas dos semanas anunciando proyectos estrella de los nacionalistas, se presenta mañana como único aliado posible de Santisteve. O al menos el único para el que arremeter sin piedad ya no sería creíble en la calle.

Y en ese escenario entra un PP que se ha empezado a dar cuenta de que capitanear la ofensiva desde hace 30 meses no solo le ha reportado desgaste por sobreexposición de su líder, Jorge Azcón –lo anuncia y critica absolutamente todo en las filas conservadoras–, sino que está nutriendo de nuevos votos a otros: al PSOE por los desencantados de la izquierda, y a Ciudadanos, por su moderación o discursos menos extremistas en debates de calado o con proyección pública. A los populares también les faltan solo 17 meses y tienen que elegir rival. No es casual de que ya no hable tanto del «peor Gobierno de la historia» y lo haga más de «los líos de la izquierda». Sobre el crecimiento de C’s en los sondeos, el tiempo dirá cómo lo gestiona.

El esprint del último mes

De momento Azcón esta semana ha dibujado su estrategia: el miércoles arremete contra ZeC, el jueves presenta una bajada del recibo del saneamiento en Ecociudad junto a C’s (con foto incluida) y pasando olímpicamente del parecer del PSOE y CHA, y el viernes presenta su apuesta política por el vehículo eléctrico como punta de lanza para el futuro. Contundencia, colaboración-diálogo y proposición.

Lo curioso es que términos como caos, fracaso, decepción, improvisación y un largo etcétera de descalificaciones a la gestión de ZeC las ha heredado el PSOE. Nutren su vocabulario en los días previos a la contienda que, en la calle, poco tienen que ver con que estén negociando con él el presupuesto del año próximo o que su jefe en el Pignatelli le regale a Santisteve toda una ley de capitalidad que llevaba la ciudad esperando desde hace 20 años a solo cuatro días del debate de mañana. O Podemos e IU se la han arrancado con las uñas.

No hay como tener un presupuesto autonómico para obtener la foto deseada. Y mejor esto que pedir la cabeza del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno. Pero llama la atención que esta vez no hubo foto de Lambán y Santisteve, como la del año pasado, quizá porque la DGA también ha aprendido que mostrarles juntos a pocos días de un debate como el de mañana, flaco favor le hace al grupo municipal. La ley de capitalidad dará poco dinero a Zaragoza, pero ZeC se lo está cobrando en fotos que refuerzan esa capacidad de diálogo con el exterior que le acusan de no tener en el ayuntamiento.

Lo extraño es que el mismo jueves que se votaba esa ley, el portavoz socialista Carlos Pérez Anadón salía arremetiendo contra ZeC y su gestión. Fue casualidad, aseguraron desde el grupo municipal. Venga ya, opinaban el resto de partidos. Es el fiel reflejo de lo que puede opinar la calle, que tampoco entiende por qué se exime de culpa si fue el PSOE, junto a CHA, quien puso a ZeC al frente de la nave y además le mantiene.

En todo este escenario, entra en juego la estrategia de Santisteve y los suyos de prepararse una intensa agenda el último mes con anuncios de proyectos dormidos durante meses, pero que despiertan justo a tiempo. ZeC los ha puesto en hora todos a la vez: Imprenta Blasco, el vehículo eléctrico, el tranvía... Quizá para decir a Zaragoza que a 17 meses de votar, ellos también han despertado.