Satisfacción y «prudencia» ante el anuncio del nuevo tramo de la A-68

Alegría contenida. Así se podría definir la reacción de los municipios por los que discurre la carretera N-232 ante la declaración de impacto ambiental para el tramo de la A-68 que unirá Fuentes de Ebro con Valdealgorfa. Esta novedad sobre el futuro trayecto de la autovía, que el Ministerio de Transición Ecológica publicó el lunes, supone para estas localidades, pues, un motivo de satisfacción. No obstante, también se muestran prudentes, después de esperar durante varios años esta declaración de impacto ambiental, de forma que desean que los siguientes pasos para que se convierta en una realidad no se alarguen tanto.

«Es algo que estábamos esperando todos los municipios afectados por la N-232», señaló el alcalde de Quinto de Ebro, Jesús Morales, quien recordó la alta siniestralidad de esta carretera y el lastre para la economía de la zona que supone no tener la vía desdoblada. Así, Morales valoró este doble efecto, en la seguridad y en el desarrollo de los municipios, que tendría la A-68. «Pero esto no es todo, ahora se pone en marcha el contador para que la autovía esté hecha», apostilló. «Pedimos que no se tarden diez años en presentar los proyectos y otros diez en ejecutar las obras», solicitó.

De manera similar se manifestó el primer edil de Híjar, Luis Carlos Marquesán, otra de las localidades que se encuentran en el área de actuación de la autovía. Para este alcalde, se trata de un anuncio «positivo», ya que desbloquea «una situación que llevaba así mucho tiempo», aunque señaló que ahora habrá que continuar con todos los trámites necesarios. «Es un paso más», recordó. Al respecto, deseó que no haya que esperar otra década «como para la declaración de impacto ambiental».

Presión social

Por este devenir de los acontecimientos, se mostró prudente ante el anuncio de una autovía que «podría dar un impulso a la economía de la zona» y «luchar contra la despoblación» en la provincia de Teruel. Además, subrayó que el tramo reduciría la siniestralidad que registra la N-232.

La presidenta del PSOE turolense y consejera de la DGA, Mayte Pérez, aseguró en las redes sociales que el avance «invita al optimismo y al progreso» y confió en que el nuevo Ejecutivo garantice las inversiones.

Las situaciones de riesgo que se producen continuamente en la N-232 son las que preocupan de forma mayoritaria a los vecinos de la zona. La alcaldesa de Fuentes de Ebro, María Pilar Palacín, señaló que los usuarios del trazado «se juegan la vida» debido a la gran cantidad de tráfico que soportan. Por ese motivo ve con «prudencia» el anuncio oficial y asegura que la presión de los municipios no terminará hasta que no existan partidas concretas en los presupuestos.