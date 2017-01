«Sé que hay muchos que quieren tomar mi puesto»

—¿Cree que haría falta un hospital nuevo en Zaragoza?

—Creo que no hay que hacer más hospitales, sino utilizar mejor los que tenemos. No disponemos en absoluto de recursos ahora mismo para hacer un hospital nuevo. Me gustaría poder inaugurar un centro de salud cada mes, es lo más bonito para un consejero de Sanidad, pero creo que esa época ya pasó. Hay que ser realistas y ser más eficientes. Hay que mejorar cosas, como el plan de crónicos.

—¿Qué pretende este plan para enfermos crónicos?

—Este plan no consiste en hacer un hospital para dejar a los ancianos allí encerrados, como algunos opinan, sino que Atención Primaria debe identificar a estos pacientes (15.000 en todo Aragón) y cada centro de salud sabe quiénes son. Van a tener una enfermera responsable del paciente que le atenderá si hace falta en su domicilio. Y, en el momento en el que el paciente se descompense, y necesite hospital no irá a urgencias, sino que irá a una sala especial para estos crónicos. Lo llevará medicina interna y funcionará de 8 de la mañana a 8 de la tarde, como una especie de hospital de día. Muchos volverán a casa tras el tratamiento y otros se quedarán ingresados. Eso evitará el paso por urgencias. Esto ya está diseñado, pendiente de una reunión con el jefe de servicio de Medicina Interna y no necesita muchos recursos. Confío en que con los presupuestos de este año podamos destinar un poco más para personal.

—¿Está contento con el PAC de Sagasta después de la reapertura que usted decidió?

—Sí, funciona muy bien. Si tuviera más medios y más recursos me plantearía el del Inocencio Jiménez o el del Grande Covián, pero hace falta presupuesto. Hay que ir con las prioridades.

—¿Qué opina sobre las dudas que se han planteado respecto a la eficacia de la vacuna gripal?

—¿Qué dudas? Creo que la directora provincial de Huesca no es experta en absoluto en Salud Pública ni en vacunas, es una médico de Primaria que puede tener su opinión particular. Para valorar la eficacia hay que esperar a que pase la epidemia y después analizar. Se sabe que el virus que hay circulando está incluido en la vacuna, por lo tanto no se han equivocado de virus.

—¿Le molestaron las declaraciones de la directora provincial de Huesca sobre la vacuna?

—No, porque ya la conozco. Pero no entiendo por qué tiene que hablar de cosas que no son de su competencia. No he hablado con ella, el director general de Salud Pública sí.

—¿Falta dinero para gestionar la sanidad aragonesa?

—Sin duda. Ya he dicho que sí siempre. Estamos infrafinanciados sin duda. En cuatro años, es la comunidad que más ha bajado el presupuesto para Sanidad en un 20%. Es la comunidad que el año pasado más aumentó el presupuesto, un 12%. Estamos intentando recuperar, pero venimos de tiempos donde el PP, al que no le quiero echar la culpa, tomó unas medidas políticas. Creyeron que aumentando la inversión y bajando los impuestos se iba a solucionar todo. Nuestra postura es meter el dinero en los departamentos más sociales porque creemos que es donde realmente hacía falta. Gimeno me ha felicitado por cómo hemos ajustado el gasto de personal, hemos mirado cada contratación y cada cosa. Cada punto que nos vamos del déficit son 40 millones menos que nos quita Montoro. Seguimos estando intervenidos y eso es un problema. ¿Por qué no pude empezar el hospital de Alcañiz? Tenía el dinero, la aprobación de las Cortes, pero Madrid dijo que no se aseguraba que en el futuro se fuera a tener ese dinero. Y me pararon el hospital de Alcañiz cuando ya podríamos haber empezado. No me dejan hacer ciertas cosas ahora si no pago farmacias, personal y demás. La situación es muy difícil y necesitariamos al menos 200 millones más al año para estar razonablemente bien.

—¿Los hospitales de Teruel y Alcañiz le quitan el sueño?

—Alcañiz sí, es una situación muy especial. Había un plan de hacerlo con la privada, nos opusimos y apostamos por lo público. Este año, con los 10 millones que hay, vamos a pegarle un buen empujón a las obras. Y Teruel, todo a la vez no da tiempo, pero estamos en la fase de redactar el nuevo proyecto, que hay que valorarlo y demás. Por mucho que pusiéramos dinero, los plazos administrativos, que son lentísimos y me desesperan, no nos darían tiempo en el año para gastarlo. De infraestructuras, me preocupa si no arreglamos cosas como urgencias de Huesca, las camas de agudos del Servet o la rehabilitación del pabellón del psiquiátrico. Teruel está aún bastante bien, costará un poco más, pero aún tiene buenas condiciones.

—¿Se nota, personalmente, cansado por el ajetreo de dirigir este departamento?

No. El nuevo año me ha traído nuevos ánimos.

—Desde algún sector se ha pedido su dimisión, ¿en algún momento ha tenido la tentación de dejarlo?

–Todos somos personas y todos tenemos nuestros altibajos. Hay momentos que dices que no vale la pena. Me queda un año para jubilarme, me gusta la política sanitaria y creo que puedo aportar algo. Si en algún momento creo que mi presencia aquí es un estorbo, me iré, por supuesto. El presidente del Gobierno sabe que me puede quitar cuando considere si no lo estoy haciendo bien. De ahí a dimitir, hay mucho.

—¿Está dispuesto a aplazar la jubilación y acabar la legislatura como consejero?

—Mi idea es acabar la legislatura y por estar en el Gobierno la puedo aplazar, claro. No tengo ninguna duda, sé que hay muchos que están deseando tomar el puesto.

—¿De qué está más y menos orgulloso de su gestión?

—Me siento orgulloso de haber devuelto la sanidad universal. La pena es que creía que iba a ser una cosa temporal porque iba a haber un cambio de Gobierno en España y, consecuentemente, se derogaría el decreto que crea todo el lío. También estoy muy orgulloso de lo que se está haciendo en recursos humanos porque, aunque la gente sea muy crítica, estamos trabajando serios. Había un tremendo desorden. Lo que más me ha descorazonado y me sigue preocupando es la falta de permiso para comprar alta tecnología. Especialmente, la de los aceleradores para pacientes con cáncer. Espero que en el próximo Consejo de Gobierno se puedan licitar ya los dos nuevos previstos.