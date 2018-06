El secretario del pleno dice que el decreto de Rivarés es ilegal

Pedro Santisteve sumó ayer otro revés a su gestión, después de que el secretario del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza haya concluido que el decreto de Rivarés que anulaba el bloqueo de las sociedades «no se ajusta a derecho». Para el interventor, la orden «ha quedado sin objeto» por dos motivos: porque el concejal de Economía no se lo ha trasladado de forma oficial y porque existe una moción posterior que volvía a bloquearlas.

El decreto que Rivarés firmó el 29 de marzo anulaba la decisión plenaria de ese mismo mes de declarar «no disponibles» las cuentas de las sociedades y que salió adelante gracias al voto de PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA. La presentaron como respuesta a la decisión de Santisteve de expulsarles de los consejos de administración de las mismas, el pasado 9 de febrero (9-F).

La oposición, que desde entonces va de la mano, solicitó tanto el secretario del pleno como al interventor sendos informes sobre las consecuencias del decreto. El interventor concluye que, al no ha recibido oficialmente el documento, la moción sí que tendría validez. Apunta que, como el pasado 1 de junio se volvió a aprobar una segunda que también bloqueaba las cuentas, el decreto del concejal «ha quedado sin objetivo».

Más duro se muestra el secretario, que afirma que la fórmula utilizada por Rivarés no está «ajustada a derecho» ya que es el pleno el órgano competente para anular o revocar la decisión. Explica que lo que hizo el concejal fue «dictar» un decreto que «directamente» «dispone no iniciar el expediente» exigido para las mociones y que, de oficio, ya había iniciado el pleno. Por tanto, concluye, lo hace «en contra de lo acordado en el pleno». Critica que no va acompañado de «ningún informe jurídico (...) como es habitual (...) y que supone una garantía y un respaldo jurídico».

El secretario hace mención a que es el «quinto» informe que hace sobre la moción de marzo y admite que «existe un fuerte debate político (...) que, evidentemente, afecta al funcionamiento de la administración».

Además, el secretario insta al Gobierno a iniciar el expediente de la moción, un trámite que se debe hacer tras la aprobación de una propuesta plenaria, como es el caso.

Desde ZeC, su portavoz Pablo Muñoz se limitó a decir que tienen que estudiar ambos documentos antes de pronunciarse.El PP anunció que recurrirá el decreto de Rivarés en los tribunales y puede que no lo haga solo porque desde Cs no descartan seguir el mismo camino. «El problema del bloqueo y el lío creado por el Gobierno de la ciudad tiene que ver con su actitud antidemocrática», aseguró el conservador Jorge Azcón. Desde el PSOE, Carlos Pérez Anadón denunció que ZeC «utiliza mecanismos torticeros para no encarar el problema» creados tras el 9-F.

La portavoz de Cs, Sara Fernández, anunció que interpelará a Rivarés para que explique qué va a hacer ahora con su orden y el de CHA, Carmelo Asensio, insistió en la necesidad de que Santisteve «rectifique» y devuelva la normalidad democrática al ayuntamiento.