Seis años por dejar tuerto a un hombre a puñetazos en un bar

Mikel Muñoz Jiménez ha sido condenado a seis años de prisión por dejar tuerto a un hombre de varios puñetazos en el bar Infinity de la calle Pano y Ruata del Arrabal, en septiembre del año pasado. Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza entienden que hubo lesiones dolosas (a conciencia), pero no con instrumento peligroso como entendía la Fiscalía, que pedía once años. Y es que no dan por probado que Muñoz utilizara un vaso para rompérselo en la cara a la víctima.

El fallo, de hecho, refleja las muchas dudas que dejó en los jueces el largo relato de la víctima, que la madrugada del 13 de septiembre estaba hablando con otra clienta, a la que acababa de conocer, en el citado bar.

Lo que tienen claro los magistrados es que, «por motivos no precisados», Muñoz «se encaró» con la víctima y le golpeó fuertemente, «tres o cuatro veces», con el puño en la cara, a la altura de los ojos. Fruto de lo cual el hombre acabó por perder el ojo, tras ser atendido en el hospital.

Ante las contradicciones no ya de víctima y agresor, sino de la víctima con su acompañante, los jueces no pueden dar por probado ni que hubiera un segundo episodio de agresión –dijo que Muñoz le sacó del baño y le emprendió a patadas–ni el uso del vaso. Algo fundamental ya que al no usar un «instrumento peligroso» (vidrio) la pena baja de los once años que pedían las acusaciones a los seis impuestos.

Los jueces explican que los análisis de forenses y médicos no les despejan las dudas sobre su uso, al no haber cortes ni señales en la órbita del ojo.

Aun así, consideran que hubo dolo eventual en el ataque, es decir, que no tenía intención de reventarle el ojo (que sería dolo directo) pero sí se pudo imaginar que varios golpes fuertes podrían causar ese efecto.

El abogado de la defensa, el penalista José Cabrejas, se mostró «satisfecho» porque se reconozca su versión (que no hubo vaso) y anunció recurso, porque el Supremo ha dictaminado que en estos casos no se aplica el dolo eventual, sino la imprudencia temeraria, por la que pedía 6 meses.