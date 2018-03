«Si rescato algo positivo es el bestial apoyo recibido»

El periodista Nacho Carretero (La Coruña, 1981) estuvo en Huesca esta semana para recoger el premio Porquet que le entregó el congreso de Periodismo Digital de la capital altoaragonesa, evento que tuvo lugar durante el jueves y el viernes. Profesional de El País, Carretero ha sido galardonado por las «grandes coberturas» que ha realizado, como El Cementerio de Arena, por su «indudable calidad» y por la «proyección multimedia» de sus trabajos. Actualmente, Carretero está pendiente del polémico secuestro judicial de su libro Fariña, después de una demanda del exalcalde de O Grove. Precisamente, el jurado del premio puso el acento en este trabajo, su reportaje «más ambicioso y logrado»

–¿Cómo se siente?

–Más que contento, estoy muy honrado. Solo hay que ver la lista de premiados que tiene este congreso para sentir un escalofrío. Y ya no solo por los nombres, sino porque creo que este congreso ahora mismo es, sino el más, uno de los más reconocidos que hay en España de periodismo. Ya lo de digital es una obviedad, es un congreso de periodismo, y recibir este reconocimiento es como un empujón, una inyección de moral para seguir trabajando.

–Precisamente, uno de los aspectos en las que el jurado hizo hincapié es el hecho de que ‘Fariña’ fuera secuestrado judicialmente y que se cite constantemente dentro del listado de agresiones a la libertad de expresión en España. ¿Cómo ve la situación de este derecho?

–Como soy parte de la situación, sin quererlo, prefiero no opinar demasiado de momento. El caso está abierto y estamos pendientes de una decisión judicial que respetamos. Nos extraña y nos sorprende mucho, pero respetamos. En esa circunstancia es difícil opinar, no es lo más conveniente tal vez. De momento, prefiero limitarme a señalar que estoy sorprendido y más adelante, cuando todo esté terminado, y espero que no sea demasiado tarde, sí que será el momento tanto de la editorial como mío de reflexionar y de pensar en lo que hay pasado y, sobre todo, por qué.

–El juicio es en abril, ¿espera que se resuelva pronto?

–Confiamos en que sí, lo que pasa es que hay muchas circunstancias que pueden hacer que se alargue en el tiempo. Eso no está bajo nuestro control. Confiamos en que se resuelva cuanto antes. Es una situación muy incómoda que está causando, primero, un daño a nosotros y, después, una reacción masiva de sorpresa, de extrañeza y de indignación. Por eso, lo suyo será que se resuelva pronto y que vuelva la normalidad, que en realidad es lo que queremos tanto la editorial como yo; normalidad y tranquilidad para que el libro siga vendiéndose como otro cualquiera.

–¿Lo afronta con fuerzas?

–Sí. Además, si algo rescato positivo de todo esto es el apoyo bestial que hemos recibido a través de todos los canales posibles. La gente se ha volcado y me ha mostrado su solidaridad, su apoyo. Antes me sonaba un poco a cliché eso de «gracias por el apoyo», y de repente, cuando lo vives porque estás en una situación así y notas todo el cariño de la gente, es cuando te das cuenta de lo importante que es. Sin duda, es lo más positivo de todo esto.

–Recientemente ha publicado otro libro, ‘Nos parece Mejor’. ¿Qué puede contar sobre esta obra?

–Forma parte de la colección Hoolligans Ilustrados de la misma editorial, Libros del K.O. Son muy personales, muy anecdóticos, que encargan a periodistas y escritores sobre sus equipos de fútbol. En mi caso es el Dépor y, al final, el equipo y el fútbol se acaban convirtiendo en un pretexto, en un hilo conductor, para rememorar tu infancia, lo que significa el fútbol en tu ciudad, la identidad, la pasión… esa es la intención del libro. Ahora va muy bien porque, claro, está cogiendo todo el rebufo del follón de Fariña. Ya está agotado y hay que volver a imprimirlo. Creo que hay un ruido tan grande que cualquier cosa enseguida capta la atención.

–¿Y qué le parece la serie que han realizado sobre ‘Fariña’?

–Estoy entusiasmado, la verdad. Me parece una serie de una calidad tremenda. Hace año y pico, cuando nos reunimos con Bambú, la productora, vimos claro que eran los mejores para realizar este proyecto y para reflejar en el audiovisual lo que yo pretendía mostrar en el libro; ese clima, ese ambiente, esa Galicia de esos años. Bambú, al ser gallega, acertó plenamente contextualizando con el rodaje allí, con actores y actrices gallegos, esa forma de hablar sin complejos… creo que es un acierto. Después está la calidad, la factura, la imagen… ver esa serie es una maravilla. Estoy súper contento, la verdad.

–¿Cómo le gustaría que evolucionara la profesión?

–Creo que, a veces, los propios periodistas, nos flagelamos de más. El periodismo en España es súper exigente consigo mismo, muy competitivo, y tiene muy claro que quiere calidad. Hay problemas económicos y de medios para llevar a cabo lo que todos tenemos en mente. Pero creo que la intención está ahí, las cosas están claras, y escuchamos en este mismo congreso reflexiones en ese sentido, así como propuestas que apuntan en ese camino. Tenemos muy claro lo que queremos ser y a dónde queremos ir y yo creo que hacia ahí vamos caminando. Falta tener la posibilidad de plasmarlo. El periodismo sale de una crisis muy grande que le ha herido profundamente y va a necesitar mucho tiempo para recuperar esas posibilidades. Está bien que nos exijamos y critiquemos a nosotros mismos pero el periodismo cada vez es mejor y seguirá siendo mejor con los años.