Sin acuerdo en el SAMA, el día 19 se deciden los paros del bus

La primera reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) concluyó sin acuerdo y la amenaza de los paros en el servicio sigue vigente. La dirección de Avanza Zaragoza y su comité de empresa culminaron varias horas de negociación sin avance alguno en sus discrepancias y decidieron aplazar la resolución al próximo jueves, día 19, en ese mismo sitio. Será la última oportunidad para evitar unas afecciones que comenzarían el sábado, solo dos días después, y si el día anterior, el viernes, la plantilla refrenda la convocatoria. Todo eso llegará si las dos partes en conflicto no solventan sus diferencias.

Aunque la del día 19 no será la única oportunidad de hacerlo. Mañana miércoles, ambas partes están llamadas a una reunión en el ayuntamiento. En este caso, con los responsables de Movilidad, que quizá ayuden a hacer un acercamiento, aunque este encuentro no está programado para ello, sino que se trata de la reunión mensual que ya debía haberse celebrado el pasado mes de marzo y no se hizo.

Mientras, siguen en pie las reivindicaciones de la plantilla. El presidente del comité de empresa, José Manuel Montañés, explicó al término de la reunión que «la empresa no ha presentado ninguna propuesta ni ha atendido nuestras peticiones». De hecho, los representantes sindicales les trasladaron «un documento con diez propuestas». Entre ellas, la revisión del cuadro de marchas, que «lleva funcionando mal desde octubre y ya es abril», o garantizar sus descansos o el mantenimiento y limpieza de los aseos instalados, entre otras.

Mientras, la empresa lamentó que el comité «continúa enrocado en mantener unos argumentos faltos de rigor y basados en impresiones subjetivas», pero que Avanza Zaragoza «mantiene su disposición de diálogo y negociación». Así, pidió «que se imponga la cordura, la responsabilidad y el sentido común» y desconvoquen unos paros que afectarán a los zaragozanos y, al ser en puentes festivos, también a los turistas.