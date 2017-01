Los sindicatos llegan a un acuerdo con Sanidad para cancelar la huelga

No habrá huelga de médicos en Aragón el próximo 23 de enero. Ayer, en el primer encuentro del año entre los representantes de los sindicatos convocantes (Cemsatse, CSI-F y FSS-CCOO Aragón), el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, y el gerente del Salud, Javier Marión, se firmó el acuerdo que puso fin a los paros.

La desconvocatoria de la huelga era previsible tras el anuncio que hizo la DGA, el pasado 30 de diciembre, de la oferta de empleo público extraordinario de las 1.482 plazas en el Salud. Sin embargo, quedaban pendientes varios puntos que ayer, según el documento, el Ejecutivo autonómico se compromete a cumplir.

Por un lado, está el hecho de publicar en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), antes de junio del 2017, las convocatorias de la oferta pública de empleo complementaria del 2016 y las de todas aquellas categorías de procesos aprobados pendientes de convocar. De este modo se permitirá su acumulación en la medida que sea posible.

El segundo compromiso es convocar, antes del próximo 31 de enero, la comisión de seguimiento del Acuerdo por la Sanidad en materia de Empleo en Aragón y la revisión de los puntos recogidos en el propio acuerdo. Estos tienen que ver con cuestiones de personal temporal, los procesos selectivos y de movilidad interna, la reforma del pacto de vinculaciones temporales o promoción interna, la adecuación de los baremos y los temarios a utilizar en los concursos-oposición y, por último, la adaptación y creación de categorías profesionales.

También acordaron convocar la mesa sectorial de Sanidad en la semana posterior a la celebración de la reunión de la comisión de empleo.

La desconvocatoria de la huelga dejó ayer una sensación de «satisfacción» entre los sindicatos «tras seis meses de lucha incesante», según dijo Evangelino Navarro, de CSIF, aunque también «un sabor agridulce por el retraso que ha conllevado todo esto», indicó.

SATISFACCIÓN / «Tras la OPE extraordinaria, el fin de la huelga estaba más cerca, pero aún así han sido dos horas de reunión. Al menos se ha conseguido algo y estamos contentos», añadió Navarro. «Lo que no se puede entender es que, en un acuerdo de mesa sectorial donde hay algo ratificado como la oferta de empleo, alguien tenga el interés de no publicarlo en el BOA y no reconocerlo. Y, con esa actitud, retrasar todo. No lo digo en concreto por el consejero Celaya. Pero que ningún político se piense que puede hacer lo que quiera», señaló.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, consideró ayer que en este proceso de tira y afloja con los sindicatos «todo el mundo ha jugado su baza, algo que entiendo», dijo, aunque ha sido «un poco esperpento y todos eramos conscientes de la situación desde el principio», apuntó.

«Lo que no se puede hacer es acusar al Gobierno de Aragón de algo cuando la tasa de reposición la fijan en Madrid y en función de la Ley de Presupuestos. Afortunadamente, el ministro Montoro ha dicho que iba a permitir superar o quitar la tasa de reposición», indicó.