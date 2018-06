«Sorpresa» en la patronal por la futura gratuidad de las autopistas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ya es hora que vayan retornando al sector público muchos chollos cedidos a las constructoras a base de prórrogas. A lo mejor el retorno se podía haber aplazado, obligando a quedarse con todas las que, al no ser rentables, han pasado al sector publico y, por las cuales todos los españoles, una vez más, hemos regalado una millonada a los que a buen seguro, alguna perrilla aportan al sustento de "la gaviota". Por otro lado, no eliminaría totalmente el peaje y sí pondría unas tarifas que recaudaran lo suficiente para el mantenimiento, y no para negocietes privados con lo publico.